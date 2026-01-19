吳佩慈「婆婆」被逮！億萬富豪淪階下囚 傳奇發跡過程曝光

女星吳佩慈男友紀曉波的母親崔麗杰近日在美遭到逮捕。左：翻攝網路、右：翻攝吳佩慈IG



女星吳佩慈與香港富商男友紀曉波育有4兒女，雖然沒有登記但形同夫妻，日前傳出紀的68歲母親崔麗杰，在美屬塞班島因違反美國移民法律遭捕，她驚人身世也被起底。

綜合外電報導，崔麗杰1959年出生於中國黑龍江省哈爾濱市，年輕時在東北農村擔任「赤腳醫師」，走遍鄉間為平民百姓看診。1988年她在哈爾濱砸2萬人民幣（約9萬元台幣）創業，從汽車維修與零件製造開始，之後逐步擴大，經營起當鋪、房地產。

《富比士》2017年曾以《一名女性從「赤腳醫師」走向賭場億萬富豪之路》為題描述崔麗杰的創業之路，與兒子紀曉波投入LED照明事業，兩人在澳門仲介博彩累積財富，2013年收購香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」，接著取得塞班島獨家賭場執照，事業版圖持續擴大。

依《富比士》2018年估算，崔麗杰資產高達11億美元（約347億元台幣），一度躋身全球億萬富豪之列，風光一時。不過，賭場最後因經營不善，2020年3月被迫關閉，2024年4月申請破產保護，申報的負債金額高達1.658億美元（約52億元台幣）。

吳佩慈與「婆婆」崔麗杰關係不錯，2017年傳出吳佩慈請歐洲珠寶工匠打造價值40多億元台幣的水晶巨龍，送給婆婆掛在塞班島豪華酒店。

另也傳出崔麗杰在香港西半山所的豪宅也是吳佩慈贈送，吳佩慈2016年買下時，一次付清4億港幣（約16億元台幣），出手相當闊綽。

