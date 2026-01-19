吳佩慈「婆婆」遭上銬畫面曝光！當庭切割兒子紀曉波 與40歲美籍男結婚拚綠卡

崔麗杰（左圖）遭上銬出庭，試圖以手中紙張遮擋鏡頭，但神情仍被一旁的玻璃反射。右圖為吳佩慈和紀曉波。（翻攝mvariety670 IG、微博照片）

吳佩慈口中的「婆婆」、紀曉波的母親崔麗杰，近日在美屬塞班島遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕。早前她現身移民法庭，雙手上銬、穿紅色拘留服畫面曝光。

想遮也遮不住？崔麗杰用紙遮臉 卻被玻璃反射「全都拍下」？

根據《Marianas Variety》《NMI News Service》《Marianas Press》等塞班島當地媒體，68歲的崔麗杰是前博華太平洋國際控股有限公司的大股東，在1月16日出席塞班島移民法院的保釋聽證，希望在遣返審理期間，能以繳納保證金方式暫時獲釋。

出庭當天，崔麗杰雙手上銬、身穿紅色拘留服，與其他拘留者一同現身，身旁除有ICE人員，還可見聯邦調查局（FBI）、國土安全調查署（HSI）人員在場戒護，顯示案件受到高度重視。崔麗杰面對鏡頭時，頻頻用手中的紙張遮擋臉部，不過神情仍被一旁玻璃反射，照得一清二楚。

崔麗杰（紅衣女子）身穿紅色拘留服、雙手上銬現身移民法院，現場由ICE人員戒護。（翻攝mvariety670 IG）

「我與他毫無關係？」崔麗杰庭上一句話 公開切割紀曉波？

根據報導，崔麗杰的律師向法庭提交多達173頁文件，包括結婚證書、居住證明、水電帳單、財務宣誓書與永久居留申請資料，試圖證明她並無潛逃風險。庭審過程中，崔麗杰因英語能力有限，透過法院指派的口譯人員應訊。

崔麗杰面對鏡頭，頻頻用紙張遮臉。（翻攝 Marianas Press YouTube頻道）

庭審期間，ICE檢察官質疑崔麗杰過去的司法紀錄，指出她曾因一起勞資糾紛違反證據保存命令，被裁定藐視法庭，並支付逾4萬美元（約新台幣127萬元）制裁金。對此，崔麗杰回應，當時行為是依律師建議，相關款項也已全數繳清。

法庭詢問崔麗杰關於兒子紀曉波情況，以及他是否與中國的犯罪集團有關？崔麗杰表示：「我與他毫無關係。」稱雙方早已沒有任何聯繫，也不知道兒子目前下落。被解讀是公開切割紀曉波。

崔麗杰現身塞班島移民法院外，頻頻用紙張遮臉。（翻攝NMI News Service臉書）

結婚真能成為留美關鍵？ 崔麗杰拚綠卡策略曝光？

另據報導，崔麗杰於1月13日遭ICE以涉嫌逾期停留E-2C長期投資人簽證為由拘留。她在庭上供稱，早在被逮捕前一週，便曾主動前往塞班島ICE辦公室，請求給予額外時間處理相關手續，她說：「我是自己去的」。並表示，在正式被拘留前，曾3度前往ICE說明情況，但直到1月13日才被帶走。

此外，崔麗杰也向法庭證實，她已於2024年10月18日，與40歲的美國公民 Howyo Chi結婚。Howyo Chi 為博華太平洋的前經理和董事。她目前正基於這段婚姻申請美國永久居留權（綠卡），希望能合法留在美國屬地。

崔麗杰今年1月13日在塞班島遭ICE拘留。（翻攝U.S. Immigration and Customs Enforcement）

崔麗杰為中國籍、長期居住香港，曾是塞班賭場與飯店開發案的關鍵人物。博華太平洋於2020年疫情初期停業，2024年聲請破產，負債高達1.65億美元（約新台幣52億元）。移民法官表示，需時間審閱相關文件，已將保釋裁定延至1月27日的遣返聽證會一併處理。

目前，崔麗杰仍被關押在塞班島蘇蘇佩村的懲教設施中，等待移民法院後續裁定。

