吳佩慈「準婆婆」在美國遭逮！347億賭后淪囚犯畫面曝

47歲台灣女星吳佩慈長相清秀，擁有模特兒般的高䠷身材，早期以「九頭身美少女」封號出道。後來她與香港富商紀曉波交往，10年內陸續生下4名子女，還為愛移居香港並退出演藝圈。然而，16日卻傳出吳佩慈的「準婆婆」，也就是紀曉波媽媽、68歲崔麗杰被逮捕關押的消息，引發網友熱議。





台灣女星吳佩慈準婆婆崔麗杰涉違法移民法遭逮捕。（圖／翻攝自微博）

根據《星島頭條》報導，西太平洋美屬北馬里亞納群島（Marianas）首府塞班島媒體於15日報導指出，擁有香港永久居民身份的女商人、博華太平洋主要股東崔麗杰，13日上午在塞班島機場，遭美國移民及海關執法局（ICE）人員逮捕。據消息指出，她涉嫌違反美國移民法，目前正被關押，等待下週的聽證會。

68 歲的崔麗杰被證實目前正關押於懲教署內，預計下週舉行移民聽證會。（圖／翻攝自微博）

現年 68 歲的崔麗杰是博華太平洋的核心人物，也是台灣女星吳佩慈男友紀曉波的母親。塞班島懲教署專員安東尼·托雷斯（Anthony Torres）向媒體證實，崔麗杰目前正關押於懲教署內。據了解，外國投資者若要在北馬里亞納群島居住，必須持有有效的 E-2C 長期投資簽證。外界推測崔麗杰此次被捕，可能與其居留身份或投資簽證失效有關。報導指出，崔麗杰將被拘留至本週晚或下週舉行的移民聽證會，屆時將決定進一步的法律行動。

吳佩慈（左圖左）男友紀曉波（左圖右）一家，身價曾高達約347億台幣。（圖／翻攝自微博）

事實上，崔麗杰與其子紀曉波過去在塞班島風雲。曾有報導指出，兩人投資高達 20 億美元（約 640 億新台幣），開發集賭場與飯店於一身的綜合娛樂項目。該項目一度被視為塞班島的經濟救星，其經營的賭場在當地運作約 4 年。但隨著 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發，該賭場被迫關閉。根據《富比士》2018年報導，崔麗杰與其子紀曉波身家一度高達11億美元（約347億台幣）。紀曉波身為前澳門賭場「恆升集團」高層，被指為該塞班島投資計畫失敗的核心決策者。

