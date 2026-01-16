吳佩慈「準婆婆」在美被捕！涉違反移民法 347億賭場女王進監獄

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

女星吳佩慈男友、富商紀曉波的68歲母親崔麗杰，近日在美國屬地塞班島遭到逮捕。美國移民暨海關執法局（ICE）證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法，已於當地時間13日被拘留，目前關押於蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄，相關細節與聽證日期仍待公布。

女星吳佩慈男友、富商紀曉波的68歲母親 崔麗杰，近日在美國屬地塞班島遭到逮捕。（圖／翻攝畫面）

「賭場女王」崔麗杰過去曾是香港上市公司博華太平洋國際控股有限公司的大股東，該公司2014年進駐塞班島並取得當地唯一賭場開發牌照，一度風光無限。不過賭場營運期間爭議不斷，包含涉嫌以旅遊簽證非法僱用中國勞工，最終於2020年3月停業，公司也在2024年4月申請破產保護，負債高達1.658億美元（約新台幣53億元）。

廣告 廣告

外媒《Pacific Island Times》指出，崔麗杰身為外國投資人，理應持有有效的E-2C長期投資簽證，疑似因簽證過期而觸法。根據富比士2018年報導，她與兒子當年合計身價達11億美元（約新台幣347億元）。

更多FTNN新聞網報導

大友啟史導演5／妻夫木聰與他共進退 帶《寶島》跑遍日本全國灑淚道心聲

大友啟史導演4／大銀幕191分呈現「沖繩的20年間」 帶觀眾感受沖繩時間流動

大友啟史導演3／《寶島》拍攝歷經波折 大友啟史等6年「以沖繩人心情」出發

