吳佩慈「百億準婆婆」崔麗杰被捕！法院自爆「密婚小27歲下屬」 切割賭王兒子紀曉波、曝新歡身分
女星吳佩慈的「準婆婆」、博華太平洋國際控股有限公司前大股東崔麗杰，近日驚傳在美國塞班島遭到逮捕。根據塞班移民法庭於1月16日進行的保釋聽證會內容，崔麗杰為了爭取暫時釋放，在庭上拋出重磅彈，不僅自爆已與年僅40歲的下屬密婚，更當眾與兒子紀曉波劃清界限，聲稱雙方已無往來。
豪門帝國崩塌 崔麗杰涉違反移民法遭拘留
曾擁有百億身家的崔麗杰，過去在塞班島經營豪華酒店及賭場，風光無限。然而，隨著其公司於2024年4月宣告破產，負債高達1.65億美元，其商業王國已化為烏有。美國移民海關執法局（ICE）探員於今年1月13日，以涉嫌逾期居留E-2C長期投資者簽證為由，將崔麗杰逮捕入獄。目前她被關押於蘇蘇佩（Susupe）的懲教中心，等待後續法律程序。
密婚小27歲部屬 為爭綠卡自曝新婚身分
在16日的保釋聽證會上，崔麗杰為了證明自己與當地有強烈連結以爭取保釋，透過律師提交了長達173頁的證明文件。她親自證實，已於2024年10月18日與一名美國公民結婚，並以此身分申請綠卡。
最令外界震驚的是，這名新任丈夫竟是她過去的下屬。根據法庭揭露資訊，崔麗杰的新婚對象為現年40歲的Howyo Chi，他曾擔任博華太平洋的經理兼董事。現年67歲的崔麗杰與Howyo Chi年齡整整相差27歲，且兩人結婚的時間點，就在博華太平洋申請破產後的半年左右，時機極為敏感。
庭上冷淡切割 聲稱與兒子紀曉波已無聯絡
除了驚人的婚姻現況，檢方在庭上也針對其子紀曉波涉及的犯罪集團爭議進行質詢。面對檢方提問，崔麗杰在法庭上表現冷靜，公開回應：「我跟他（紀曉波）沒有關係。」她強調雙方目前完全沒有聯繫，自己既不知道兒子的下落，也沒有打算詢問，試圖在法律上與被通緝的兒子全面切割。
昔日受吳佩慈高調致敬 如今豪門夢碎
回顧過往，吳佩慈曾豪擲40億台幣打造水晶巨龍，為崔麗杰的酒店開幕送上大禮，更曾多次在社交媒體分享與崔麗杰的親密合照，稱其為「我驕傲的婆婆」。然而，隨著紀曉波被中國法院定性為犯罪集團首腦、家族成員接連捲入刑案，連核心人物崔麗杰也身陷移民監獄。
目前移民法官已將保釋聽證會延期至1月27日上午10時，以便審閱大量證明文件。這位昔日賭后的命運，將取決於法庭對其新婚姻真實性的判斷。
