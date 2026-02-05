吳佩慈、范瑋琪墓前對話全曝光！冷風細雨中一句話惹網友炸鍋

記者林宜君／台北報導

陰雨低溫籠罩金寶山，思念卻不減溫度。大S辭世滿一週年，摯友們在濕冷山嶺間以笑淚交織的方式，送上最貼近她性格的告別。女星大S（徐熙媛）於去年2月2日離世，日前逢辭世滿1週年，徐家人低調卻隆重地在金寶山墓園舉行追思祭奠。生前感情深厚的「七仙女」成員阿雅、吳佩慈、范瑋琪、范曉萱等人皆現身致意，一同陪伴她走過這個重要時刻。

范瑋琪（右）：「感覺妳是滿生氣的，因為這天氣不是開玩笑的」。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

當天山區細雨不斷、寒風刺骨，氣溫明顯偏低。吳佩慈與范瑋琪站在墓碑前，像過往姊妹間的日常互動般開起玩笑，笑稱天氣如此濕冷，可能是大S在「不太開心」，因為她生前向來低調，也不愛鋪張儀式。冷到發抖的吳佩慈對著墓碑輕聲笑說：「愛妳，希望妳今天不要太生氣」，范瑋琪立刻接話：「感覺妳是滿生氣的，因為這天氣不是開玩笑的」。一旁的黑人陳建州則幽默附和：「還是她故意製造這個浪漫的氣氛？」兩人聽了異口同聲回應：「絕對是」、「挺浪漫的」。

小S與范曉萱也加入合照行列。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

隨後小S（徐熙娣）與范曉萱也加入合照行列，小S對著墓碑大喊：「珊（大S乳名），你真的是很會鬧場欸」，接著又笑說：「一定要下雨天才是她的Style，大太陽又不行，因為她討厭太陽」。眾人一邊笑鬧、一邊感嘆，認為這樣的天氣彷彿正是大S的「安排」，話題隨即轉為告白與思念，輪流稱讚她的紀念雕像既漂亮又可愛，最後輕觸墓碑後，才各自撐傘進入室內。

畫面中范瑋琪曾脫口一句：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事」，讓部分網友認為說話時機不夠妥當。（圖／翻攝自范瑋琪IG）

這段溫馨側拍畫面隨後由范瑋琪分享至IG，她也提到，現場花束由吳佩慈親自準備。影片曝光後，粉絲紛紛留言表示「氣氛溫柔又可愛」、「帶著珊珊的那份繼續勇敢走下去」、「珊珊化成雨水擁抱妳們每一個人」。不過，畫面中范瑋琪曾脫口一句：「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事」，原意是形容天氣寒冷，卻因大S正是在日本冬季離世，這句話也讓部分網友炸鍋，認為說話時機不夠妥當也不看場合，再度引發不同解讀與討論。

