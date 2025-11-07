吳佩芸質疑台中廚餘要燒多久 盧秀燕：每月檢驗、消除戴奧辛疑慮 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟後，全國下令禁止廚餘養豬，為去化龐大廚餘，市府改以焚燒方式處理。台中市議員吳佩芸今（7）日指出，市府廚餘去化政策朝令夕改，更造成文山焚化爐負荷加重、居民空污疑慮升高，引發市民高度不信任。她說，市府應儘速提出短、中、長期的廚餘處理規劃，而非無限期依賴焚化。

吳佩芸表示，台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府在疫情前後的因應作為屢屢出現不該發生的錯誤，目前仍有許多問題尚未解決，農業局、環保局等新任局長上任後務必繃緊神經跟螺絲，其中「廚餘處理策略」更是刻不容緩。

「市府究竟預計要燒到什麼時候？」吳佩芸指出，因應疫情影響，環保局的廚餘處理方式不斷變動，目前則是將廚餘全部改以焚化方式處理，但文山焚化爐本身即屬老舊設備，南屯居民對空污及戴奧辛風險相當憂心。雖然環境部表示，各縣市焚化廠將會每月檢驗戴奧辛，但也無法保證風險完全不存在。

吳佩芸強調，短期應急可以理解，若長期依賴焚化廚餘，不僅會增加空污疑慮，更背離居民健康、資源循環與環境永續的政策方向。她認為，市府必須明確告訴市民，短期、中期、長期的廚餘去化策略為何，而不是讓焚化成為唯一選項。

除此之外，吳佩芸點出，全台許多縣市其實早已有可供借鏡的廚餘再利用模式，桃園市有可以處理「熟廚餘」的生質能中心；台南市也在2019年即陸續建置兩座「廚餘高速發酵廠」；彰化縣則在田中、和美、鹿港等地推動「黑水虻系統」，透過自然循環有效降低廚餘量。

吳佩芸強調，台中市不應再落後，應儘速研擬完善、具體且可分階段落實的廚餘處理系統，並搭配「垃圾費隨袋徵收」政策，提升廚餘分類與再利用效率，讓廚餘成功分流、減少焚化量，才能降低空污風險，確保南屯居民的呼吸權，真正做到城市永續。

台中市長盧秀燕回應，目前全國禁止廚餘養豬，各縣市也都用焚化方式處理，對於戴奧辛疑慮環境部有要求要每月檢驗，環境部也會派人參與檢驗。

照片來源：吳佩芸辦公室提供

