吳倩蓮錯過百萬銷量金曲拱手讓陳淑樺 「庸俗救星」團長躺病床翻唱

「庸俗救星」挑戰〈夢醒時分〉。滾石唱片提供



《滾石撞樂隊 2》音樂企劃上半場陸續發行 13 首改編作品，掀起「老歌新唱」的世代討論熱潮，下半場也正式啟動，由「庸俗救星」重新詮釋李宗盛打造、創下百萬銷量紀錄的〈夢醒時分〉，「百合花」則翻唱〈情字這條路〉，讓2首經典再次於當代舞台上對話。

〈夢醒時分〉收錄於陳淑樺1989 年專輯《跟你說，聽你說》，被譽為「10 首歌曲都是主打歌」，該曲由李宗盛包辦詞、曲與製作，他也曾分享創作靈感源自想像「若要寫1封信給齊豫會怎麼寫」，原本計畫交由尚未出道的吳倩蓮演唱，後因她赴港拍《天若有情》而轉由陳淑樺詮釋，也意外成就這首跨世代經典。

談及選歌，庸俗救星表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」樂團撇開悲情，以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，而團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他感性地說：「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

「百合花」改編〈情字這條路〉。滾石唱片提供

而「百合花」翻唱潘越雲1988年發行的經典作〈情字這條路〉，這首歌詞、曲、唱皆由女性完成，是台灣音樂史上「新台語歌運動」的代表作，也是慎芝在其人生2000多首詞作中唯一的1首台語歌詞創作。

「百合花」主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質。」樂團以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯重新鋪陳，團員們笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車；第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候⋯⋯到站了！」

