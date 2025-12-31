吳克群仗義聲援好友戴佩妮 以〈地球上最後一首情歌〉迎新年

吳克群今推出新歌〈地球上最後一首情歌〉迎接新年。（六度空間提供）

吳克群今（31日）推出全新專輯第二波主打〈地球上最後一首情歌〉迎接新年。他向來重情重義，得知好友戴佩妮因票房不佳取消了兩場演出，下一站將在杭州開唱，他出席草莓音樂節時主動呼籲自己的歌迷去支持戴佩妮，他說：「我有一個好朋友她叫戴佩妮，希望在1月17日在杭州她的演唱會可以看到你們。」

吳克群有感而發說，原來有些事情一生做一次就少一次了，「去聽一個你愛的音樂人，或很認真付出在做演唱會的一場演出，是最浪漫的事、最值得去愛的事。」現場歌迷接話喊：「雙生火焰！」他說：「沒錯，希望你們有機會去幫她燃燒火焰好不好。」

吳克群聲援好友的舉動在網路上傳為佳話，儼然用行動去實踐新歌〈地球上最後一首情歌〉的創作初衷，「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」新歌今天上架，以柔美的鋼琴作為序章，搭配隱晦醞釀的合成器聲響帶出隱隱擴張的不安感，情緒隨旋律推進逐步放大。間奏加入具有宗教感的唱詩班，營造「為末日而歌」的氛圍；鋼琴、電子合成器、唱詩班與教堂風琴聲在最後副歌交融，人聲從呢喃到嘶吼，結尾的高音像是對逝去的呼喊，加上吳克群獨特的費洛蒙嗓音，如同交響曲終章「在末日來臨時刻，全人類最後的一曲合奏」。

吳克群特別選在2025年最後一天，〈地球上最後一首情歌〉在跨年數位上架，把這首歌獻給仍然願意相信的人。而他今晚也將登上湖南衛視跨年晚會，與觀眾一同迎接2026年。被問到新年願望，他許願：「希望幫更多人完成更多不可能的事，為他們寫詩 。」

