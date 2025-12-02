吳克群忙到緊繃 找田定豐頌缽療癒

娛樂圈正掀起一股「頌缽療癒」旋風！K-Pop暴紅新秀CORTIS專輯附上迷你銅缽，成功引發話題。種子音樂創辦人，也是知名頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》，預購即空降博客來與誠品網路書店即時榜和日榜的雙冠王。

田定豐去年推出頌缽線上課程外，現在更推出新書，請來創作天王吳克群、情歌天后丁噹，以及八點檔演員楊皓崴跨刀寫序。吳克群每天都像空中飛人般到處巡演、音樂節與商演，太過忙碌，身心長期緊繃，日前專程讓田定豐「調頻」。他在推薦序中寫下：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」

丁噹則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。」楊皓崴在序中也說，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」

田定豐將於明年1月11日在台大集思會議中心舉辦大型聲波療癒分享會，屆時將與朱衍舞以及多位療癒樂器老師共同打造「360度聲波能量場」，勢必成為娛樂圈最具話題性的療癒盛事。