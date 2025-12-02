吳克群忙到身心緊繃出代誌 急求救頌缽大師田定豐調頻

田定豐(右)與朱衍舞聯手推出新書《敲出自我療癒力》。(唱戲世界娛樂提供 )

娛樂圈正掀起一股「頌缽療癒」旋風！K-Pop爆紅新秀 cotis專輯大膽附上「迷你銅缽」，成功引發巨大話題，種子音樂創辦人，也是臺灣知名頌缽大師田定豐與療癒女王朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》，預購一開即空降「博客來」與「誠品」網路書店即時榜和日榜的雙冠王。

田定豐深耕頌缽市場多年，去年推出頌缽線上課程買破千萬業績外，現在更推出新書，以醫學和科學為基礎理論，教導讀者不用任何儀式，只要一顆銅缽就能成為「身心吸塵器」，讓他成為臺灣將頌缽帶進日常生活的第一人。

田定豐與朱衍舞聯手推出新書《敲出自我療癒力》。(唱戲世界娛樂提供 )

新書請來創作天王吳克群、情歌天后丁噹，以及八點檔男神楊皓崴跨刀寫序。吳克群每天都像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心長期緊繃壓力大，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」。他在推薦序中寫下金句：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」

日前剛唱完台北小巨蛋演唱會的丁噹（Della）則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。

這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」

楊皓崴在序中也說，長期拍戲日夜顛倒，「每隔一段時間就一定要去找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像「強制關機再重開」，一次就能讓累積的壓力與情緒瞬間被清空，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」

田定豐將於 1 月 11 日 在台大集思會議中心，舉辦大型「聲波療癒分享會」，屆時將與朱衍舞以及多位療癒樂器老師，在舞台與30位徒弟們共同打造巨型「360 度聲波能量場」，帶領現場來賓親身體驗書中所說的「身心吸塵器」力量，也勢必成為今年娛樂圈最具話題性的療癒盛事。

