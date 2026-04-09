吳克群撰文登中共官媒！紅字標註：中國道路中國夢

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娛樂中心／綜合報導

台灣男星吳克群憑藉〈將軍令〉、〈為你寫詩〉、〈沒關係〉等歌曲走紅，近年來轉往中國發展的他，除了演藝工作外，更積極投身當地基層公益，足跡遍及偏鄉農村。豈料，他幫助農民賣菜的暖心舉動卻引發部分小粉紅質疑是「為了流量作秀」。面對外界的酸言酸語，吳克群在中共官媒《人民日報》專欄「中國道路中國夢」撰文，以「流量背後是信任是責任」為題，大方回應自己的真實心聲。

近年來不少台灣藝人轉往中國發展，他們在一些重要時刻跟風轉發中共統戰貼文，還不惜喊出「兩岸一家親」的口號。中共官媒《央視新聞》過去更公開點名18位台灣藝人入列「台灣省愛國藝人模板」，其中吳克群、侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、陳妍希、歐陽娜娜等人全都榜上有名。

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吳克群中國賣菜「小粉紅不領情」酸作秀！撰文登官媒《人民日報》：是責任

王心凌、歐陽娜娜、張韶涵、侯佩岑等18位台灣藝人曾遭中共官媒點名是「表態模板」。（圖／翻攝自微博）





吳克群近年來頻繁穿梭於中國各地，投身幫助中國農民與弱勢群體的公益活動。他穿著白色吊嘎、搭配寬鬆短褲，在地攤叫賣水果及蔬菜的畫面，傳回台灣後也一度引發網友熱議。但他的這番舉動卻引發部分小粉紅質疑是「為了流量作秀」，為此他在日前在《人民日報》上撰文回應稱「如果流量能通過我流向更多需要的地方，能秀出更多地方的風采，我就會一直做下去」。





吳克群中國賣菜「小粉紅不領情」酸作秀！撰文登官媒《人民日報》：是責任

吳克群撰文登《人民日報》：流量背後是信任、是責任。（圖／翻攝自微博）





此外，《人民日報》旗下「余你有约」專欄日前還上傳專訪吳克群的影片，特別以「中國台灣歌手」稱呼他，而吳克群本人事後也轉發了這則官媒貼文。

吳克群中國賣菜「小粉紅不領情」酸作秀！撰文登官媒《人民日報》：是責任

中共官媒以「中國台灣」歌手稱呼吳克群。（圖／翻攝自微博）









原文出處：吳克群中國賣菜「小粉紅不領情」酸作秀！撰文登官媒《人民日報》：是責任

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