吳克群曝最末日的幸福 告白「好好去愛1個的人」

吳克群推出新歌〈地球上最後一首情歌〉。六度空間提供



吳克群今（12╱31）推出新專輯第二波主打〈地球上最後一首情歌〉迎接新年，他分享創作初衷：「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」

〈地球上最後一首情歌〉以柔美穩定的鋼琴作為序章，像世界末日前的最後一次浪漫，為新作也提前進行「吳克群AIMV大賽」，在社群掀起投稿潮，Cyber City、懸浮鋼琴、廢墟相擁剪影等概念接連出現，被形容像《流浪地球》預告片，許多投稿以「為你做不可能的事」作為靈感核心，在崩塌的數位世界裡重建記憶花園、在時間盡頭定格擁抱瞬間，呼應歌曲中末日浪漫的敘事強度。

249支投稿作品的參與證明了當好的作品遇上好音樂，創造力會自行繁衍，這項跨界行動不僅是技術的應用，更是面向未來的主動擁抱，展現成熟音樂人選擇「和AI並肩探索 而非抗拒」的態度，正如吳克群所堅信的，最極致的浪漫，是在無限接近「未來」的時刻，依然能為一個擁抱而心動；或許那就是我們穿越任何時代風暴時最珍貴、也最堅韌的行李。

