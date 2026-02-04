吳克群深夜直奔豪宅爆熱戀！經紀公司沒否認曝光王心凌「下一步」

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌、吳克群相識19年，一直以「好友」相稱，近日週刊拍到兩人深夜返回王心凌豪宅，傳出友情升格成愛情，對此，王心凌經紀公司未否認戀情，表示：「謝謝關心，沒有回應。」

吳克群(左)與王心凌(右)傳出友情升格成愛情。(資料照，記者潘少棠攝)

王心凌、吳克群從去年就開始爆出「秘戀」的傳聞，王心凌去年11月出席活動時，被問到會不會和陳漢典、Lulu一樣，與吳克群從好友變成情侶？她當時發出「好人卡」，笑著回答：「他一直都是我很好的朋友。」不過之後網友卻不斷翻出兩人戴情侶項鍊、出國同遊等蛛絲馬跡。

王心凌「Sugar High 2.0」世界巡演剛在台北小巨蛋落幕，吳克群不僅送花，卡片寫道「全糖宇宙完美綻放，Sugar 宇宙甜」，也在包廂欣賞演唱會。對於王心凌的近況，經紀公司則透露，她近來忙完一個新的代言的廣告，接下來過年會休息一陣子，為新的計劃做準備。

