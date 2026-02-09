吳克群節目爆衝突！怒槓評審 遭反嗆「在我面前裝」：歌做的垃圾就該說

娛樂中心／蔡佩伶報導

吳克群近幾年事業重心都在中國發展，怎料，日前登上音樂節目《有歌》第二季時，為了維護合作的歌手而槓上節目評審梁源，事後，梁源更是發文反擊吳克群，直指他「在我面前裝」，掀起大批網友的討論。

梁源在節目中評價吳克群跟歡子合作歌曲〈稜角〉是「沒有力量的東西」，批評兩位男歌手唱出「特別小氣的抱怨」，吳克群聽完不甘示弱反嗆，表示梁源是帶著情緒來上節目，「因為你被網暴了」，吳克群提到樂評人不應該是一昧找出歌手缺點，而是要像導遊般，告訴歌手方向「帶我們去領略世界」。

沒想到梁源7日透過微博發文，砲轟吳克群「你就是在我面前裝」，強調自己所說的話語都不是節目效果，同時細數自己對於樂壇的付出，包括提供免費音樂講座等，接著梁源話鋒一轉，談到華語樂壇，表示許多音樂人替他人站台，無疑不就是為了賺錢，認為這樣的方式只會阻礙音樂成長，梁源表示自己只是普通聽眾，「你的歌做的垃圾，在我這我該說就說」。

梁源發文回嗆吳克群。（圖／翻攝自微博）

