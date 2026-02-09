吳克群走入農村「賣菜」！ 一小時熱銷3萬斤

藝人吳克群當起了賣菜哥。（圖／翻攝自吳克群臉書）





藝人吳克群當起了賣菜哥，近幾年演藝工作轉到中國，還經營自媒體，拍攝許多小人物故事，最近深入貴州的農村，天還沒亮，就擠公車紀錄農民賣菜生活，後來還當起蔬菜拍賣官，幫農民賣菜，短短1小時就賣出3萬斤。

藝人吳克群：「這是我見過最暖的一台車。」

藝人吳克群擠上公車，幾乎都快沒有可以站的位置，這輛公車很特別因為全都擠滿，準備出門賣菜的農民和各式果蔬。

藝人吳克群：「現在凌晨5點半，貴陽的天真的好冷。」

天還沒亮頂著低溫吳克群就搭上這班，貴州貴陽252號公車是一輛「惠農專車」，專門載鄉村的農民到城市賣菜，吳克群用他的視角紀錄小人物故事。

藝人吳克群：「因為我有去運動，可是我真正去提的時候，一個人真的很難提，他們七十幾歲有夠重的。」

吳克群自媒體的這段菜農公車影片，發布三天就累積超過112萬點讚，他還化身蔬菜拍賣官親自幫農民賣菜。

藝人吳克群vs.蔬菜競標者：「（1000斤全包了），香蔥下班，（餐飲協會副會長），（他說他要包園了），留一點想不到這個拍賣會，竟然還要留一點。」

吳克群邀請餐飲業者超市老闆到當地直接跟農民收購，短短1個小時就賣出3萬斤白菜.蘿蔔等，清空農民庫存。

當地農民：「太棒了，感謝吳老師大明星，想不到有這天。」

藝人吳克群：「很滿意我們賣了3萬斤，然後最重要是能夠讓他們長期的合作，希望能夠一起來做，這件不可能的事，這是我一直想做的最大原因。」

吳克群近年演藝工作都轉往中國還投入自媒體拍攝各行各業，從光鮮亮麗舞台走入純樸農村，投身公益也替自己經營暖心形象，吳克群以前為你寫詩如今為你賣菜。



