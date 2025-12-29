吳克群赴中發展現況曝！驚見街頭擺攤...拿大聲公叫賣橘子全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

46歲歌手吳克群踏入歌壇多年，累積不少代表作品，近年則將事業重心移往中國發展，然而，有網友指出在中國四川巧遇吳克群，並曬出吳克群拿起大聲公叫賣橘子的畫面，掀起網友們的關注。

根據多位網友曝光的畫面可以看到，當天吳克群現蹤蘇稽古鎮，只見他穿著一件灰色高領黑色上衣搭配卡其色褲子，站在橘子攤前幫一位老奶奶販售水果，立刻吸引許多民眾駐足、圍觀，紛紛拿起手機搶拍，場面相當驚人。

然而，吳克群面對粉絲要求拍照、握手，通通來者不拒，不只當場替歌迷剝橘子，還拿筆在橘子上一顆顆寫上祝福話語，展現親民的態度，如今相關影片也在社群中流傳，不少網友見狀都稱讚吳克群「人很好」、「又暖又好笑」，還有在場的粉絲表示當天吳克群還幫著老奶奶將橘子賣完。

吳克群替老奶奶賣橘子。（圖／翻攝自小紅書）

