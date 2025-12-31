吳克群跨年最後一發！深情告白：好好去愛一個具體的人

吳克群推出第二波主打〈地球上最後一首情歌〉迎接新年。（圖／六度空間提供）





吳克群於2025年12月31日推出全新專輯第二波主打〈地球上最後一首情歌〉迎接新年，這是一首Ambient Post-Rock曲風的情歌主打。「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」是他的創作初衷，也是作品的核心觀點。

歌曲以柔美穩定的鋼琴作為序章，像世界末日前的最後一次浪漫；搭配隱晦醞釀的合成器聲響帶出隱隱擴張的不安感，情緒隨旋律推進逐步放大。副歌中電子聲響與厚實鼓點全面迸發，間奏加入具有宗教感的唱詩班，營造「為末日而歌」的氛圍；鋼琴、電子合成器、唱詩班與教堂風琴聲在最後副歌交融，人聲從呢喃到嘶吼，結尾的高音像是對逝去的呼喊，加上吳克群獨特的費洛蒙噪音，如同交響曲終章：「在末日來臨時刻，全人類最後的一曲合奏。」

提前進行的 #吳克群AIMV大賽 在社群掀起投稿潮，Cyber City、懸浮鋼琴、廢墟相擁剪影等概念接連出現，被形容像《流浪地球》預告片，也成為音樂×科技跨界的成功嘗試；視覺語言與歌曲世界觀相互延伸，使作品在現代創作語境中出現更多可能。AI創作與吳克群獨特的費洛蒙噪音形成化學反應：聽感溫柔、畫面科幻，聲線磁性、影像震盪，反差帶來吸引力。

許多投稿以「為你做不可能的事」作為靈感核心，在崩塌的數位世界裡重建記憶花園、在時間盡頭定格擁抱瞬間，呼應歌曲中末日浪漫的敘事強度。249支投稿作品的參與證明了這次嘗試的可行性與持續性：當好的作品遇上好音樂，創造力會自行繁衍。這項跨界行動不僅是技術的應用，更是面向未來的主動擁抱，展現成熟音樂人選擇「和AI並肩探索 而非抗拒」的態度。

在2026年的新起點，〈地球上最後一首情歌〉以宏大宇宙場景與私密情感對撞，成為年輕世代追捧的「智性浪漫」。它並未止步於末日意象，而是在高速運轉的科技背景下，堅守情感仍值得被相信——提醒著無論時代如何變遷，愛的本質依然是靈魂的相遇與眷戀。

正如他所堅信的，最極致的浪漫，是在無限接近「未來」的時刻，依然能為一個擁抱而心動；或許那就是我們穿越任何時代風暴時最珍貴、也最堅韌的行李。當2025年最後一天來臨，〈地球上最後一首情歌〉在跨年數位上架，把這首歌獻給仍然願意相信的人。



