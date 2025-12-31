吳克群跨年深情告白 「好好去愛一個具體的人」

吳克群推出新歌〈地球上最後一首情歌〉。（圖／六度空間提供）

吳克群今（31 日）推出全新專輯第二波主打〈地球上最後一首情歌〉，新歌以「科技時代下擁抱具體的人」為核心，試圖在末日氛圍中尋找最極致的浪漫，作為送給樂迷的新年禮物。吳克群表示：「在這個科技飛速發展的時代，能好好去愛一個具體的人，是最浪漫、也是最末日的幸福。」

歌曲以鋼琴序章拉開帷幕，隨後融合電子合成器與厚實鼓點。最令人驚艷的是間奏加入具宗教感的唱詩班與教堂風琴，搭配吳克群標誌性的「費洛蒙噪音」，人聲從呢喃轉為嘶吼，交織成一場「為末日而歌」的宏大交響。

隨新歌發起的「#吳克群AIMV大賽」在社群引發熱議。249 支投稿作品展現了 Cyber City、懸浮鋼琴等科幻視覺，被網友譽為音樂版的《流浪地球》。吳克群選擇「與 AI 並肩而非抗拒」，讓 AI 產出的科幻畫面與他磁性的聲線產生化學反應，成功打造出屬於年輕世代的「智性浪漫」。

隨著歌曲於跨年夜數位上架，吳克群也感性透露新年願望：「希望能幫更多人完成不可能的事，繼續為他們寫詩。」這首歌不僅是技術與音樂的跨界，更是在變遷時代中對愛的堅守。

