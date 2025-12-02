吳克群身心緊張「找田定豐調頻」 頌缽風潮連韓團CORTIS都愛

記者林政平報導／ 音樂人田定豐深耕頌缽市場多年，去年推出線上課程突破千萬業績後，近日推出新書《敲出自我療癒力》，以醫學和科學為基礎理論，教導讀者不用任何儀式，只要一顆銅缽就能成為「身心吸塵器」，讓他成為臺灣將頌缽帶進日常生活的第一人。書裡的序請來吳克群、丁噹，及八點檔男神楊皓崴，三人平時都在田定豐身邊進行「聲波清理」，這次更以過往鮮少公開的身心狀態說出了演藝圈最真實的一面。

吳克群則因為每天都得像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心難免長期緊繃，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」，他在推薦序中寫下一句被編輯視為全書金句的話：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」

而在台北小巨蛋演唱會攻蛋成功的丁噹（Della）則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」

另外，K-Pop 今年最爆紅的新秀CORTIS，出道專輯大膽的附上「迷你銅缽」作為宣傳，成功引發巨大話題，短短不到一年就累積超過 650 萬粉絲，成為韓國今年最紅的新人，也讓「頌缽風潮」席捲全亞洲。

田定豐將於 1 月 11 日 在台大集思會議中心，舉辦大型「聲波療癒分享會」，屆時將與朱衍舞以及多位療癒樂器老師，在舞台與三十位徒弟們共同打造巨型「360 度聲波能量場」，帶領現場來賓親身體驗書中所說的「身心吸塵器」力量，也勢必成為今年娛樂圈最具話題性的療癒盛事。

