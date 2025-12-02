吳克群長期緊繃「固定調頻」 為種子音樂創辦人田定豐新書寫序
【緯來新聞網】種子音樂創辦人田定豐近日與朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》，新書找來吳克群、丁噹，以及楊皓崴寫序，吳克群因為每天都得像空中飛人般的到處巡演、音樂節與商演的忙碌生活，身心難免長期緊繃，只要有空必定回去讓田定豐「調頻」。他在推薦序中寫下一句被編輯視為全書的話：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫我們失衡的自律神經，經由聲音與心靈的共振去撫慰療癒自身。」
種子音樂創辦人田定豐與朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》。（圖／唱戲世界娛樂提供）
楊皓崴在序中坦言，長期拍戲日夜顛倒，壓力逼近臨界點，「每隔一段時間就一定要去找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像「強制關機再重開」，一次就能讓累積的壓力與情緒瞬間被清空，「頌缽不是神祕儀式，而是一種讓身體回到秩序的力量。」
而在台北小巨蛋演唱會攻蛋成功的丁噹則以多年對療癒音樂的敏感度指出：「田定豐老師的這本智慧之書，你將開啟聲音的無限認知，回到寧靜裡來學習理解自己，練習用心傾聽自己內在的聲音。她表示，「這本書就像一扇門，打開後就能走進寧靜。它教的不是複雜理論，而是如何在混亂的世界裡向下扎根，用聲音找回最真實的自己。」
種子音樂創辦人田定豐與朱衍舞聯手推出的新書《敲出自我療癒力》。（圖／唱戲世界娛樂提供）
而金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文，更是多年前就已是田定豐的頌缽徒弟，經常運用田定豐的頌缽系統所學來療癒自己的壓力、睡眠與情緒。對於新書預購即奪冠的好成績，田定豐與朱衍舞表示：「其實更觸動我們的是讀者湧入的真心留言『我真的累壞了』、『我只想好好睡一覺』、『想學會照顧自己』。」
田定豐直言，現代人卡住的不是心態，而是身體早就亮起紅燈，情緒與壓力鎖在細胞裡，光靠轉念與正念都無法真正鬆動；只有靠聲音來繞過頭腦，直接對話身體，才是療癒的真正入口。
