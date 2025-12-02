吳克群、丁噹、楊皓崴罕見告白！田定豐打造「身心吸塵器」用聲音自救

田定豐（右）與朱衍舞聯手推出新書《敲出自我療癒力》。唱戲世界娛樂提供

種子音樂創辦人、台灣知名頌缽大師田定豐與「療癒女王」朱衍舞聯手推出新書《敲出自我療癒力》，罕見邀請三位重量級藝人跨刀作序，包括吳克群、丁噹以及楊皓崴，三人皆長期在田定豐身邊進行「聲波清理」，此次罕見分享過往未曾公開的身心狀態。

深耕聲波療癒多年的田定豐，去年推出頌缽線上課程創下破千萬業績，今年更以《敲出自我療癒力》完整拆解頌缽背後的醫學與科學原理，帶領讀者以一顆銅缽、無須繁瑣儀式，就能自我清理壓力、安定腦波、調節能量，被譽為「買了真的會用」的實用身心工具書。

頌缽像重開機 彷彿無形醫生

吳克群因巡演、商演行程滿檔，身心常處緊繃，他形容：「頌缽的振動就像一位無形的醫生，能安撫失衡的自律神經，讓聲音與心靈共振、達到真正療癒。」楊皓崴則是長期拍戲日夜顛倒、壓力逼近臨界點，「每隔一段時間就一定要找豐哥維修，不然真的撐不住。」他形容頌缽像是「強制關機再重開」，能瞬間清空累積壓力。

剛於台北小巨蛋攻蛋的丁噹，以多年對療癒音樂的敏銳度表示：「這是一本讓人重新理解聲音力量的智慧之書。它教的不是玄學，而是如何在混亂中用聲音扎根、找回自己。」此外，金鐘視后林辰唏與創作歌手陳謙文也早已是田定豐的頌缽徒弟，經常以聲波療癒調節情緒、壓力與睡眠。

明年1月打造360度巨型「聲波能量場」

面對預購奪冠，田定豐與朱衍舞坦言最感動的是讀者留言「我真的累壞了」、「我只想好好睡一覺」、「我想學會照顧自己」。田定豐直言，現代人受困的不是心態，而是身體早已亮起紅燈；只有用聲音繞過頭腦，直達身體，才是真正的療癒入口。

隨著《敲出自我療癒力》掀起的聲波風潮正迅速從娛樂圈擴散至大眾。田定豐將於明年1月11日在台大集思會議中心舉辦大型「聲波療癒分享會」，與朱衍舞攜手多位療癒樂器老師、三十位徒弟，於舞台打造巨型「360 度聲波能量場」，帶領現場來賓親身體驗書中提到的「身心吸塵器」力量。

