吳克群、王心凌被拍到深夜同台車回家 經紀人回應了

【緯來新聞網】才剛辦完小巨蛋演唱會的歌手王心凌與吳克群近日再度被拍攝到深夜共乘計程車返回女方住處，兩人之間的緋聞關係再度成為大眾討論焦點，根據《鏡週刊》報導指出，事發當晚兩人與友人一同在台北一家日本料理餐廳聚餐至深夜，之後先後上同一輛車返回王心凌住所，對此經紀人回應了。

吳克群、王心凌被拍到深夜同台車回家。（圖／翻攝IG）

2人深夜返回王心凌住處被周刊拍到，引發外界關注，王心凌和吳克群多次被目擊私下同出同入。特別是在過去已經爆出雙方曾於台北、上海等地共同現身，甚至於飛機上互動親暱，疑似復合的傳聞再度浮上檯面，激起粉絲與媒體好奇。



回顧過往，王心凌與吳克群曾於2025年9月被爆出多次同框畫面，包括共度飛行時光與城市移動，當時王心凌於公開活動僅以「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」做回應，未正面說明兩人關係，也讓外界普遍解讀為未認愛。吳克群目前長期居住北京，而王心凌多在台灣活動，但在女方赴中國工作期間，男方曾多次被民眾拍到陪同現身。



針對最新一輪媒體報導，王心凌所屬經紀公司天晴娛樂回應簡短表示：「謝謝關心，我們沒有回應。」吳克群則無澄清或說明，雙方戀情尚無官方證實。

