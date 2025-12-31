吳克群2025最後一天宣布喜訊！承諾：完成更多不可能的事

吳克群年末推出新歌。六度空間提供

吳克群在2025年最後一天傳來好消息，正式推出新專輯第二波主打〈地球上最後一首情歌〉，以音樂迎接2026年到來。對於新年願望，吳克群說：「希望幫更多人完成更多不可能的事，為他們寫詩。」

〈地球上最後一首情歌〉詮釋在宏大的末日想像中，回望人與人之間最私密、也最真實的情感連結。吳克群直言，在科技高速發展的時代，仍能好好去愛一個具體的人，本身就是一種最浪漫、也最末日的幸福。

配合新歌推出，吳克群提前發起「#吳克群AIMV大賽」，吸引大量創作者以 AI 技術詮釋歌曲世界觀。Cyber City、懸浮鋼琴、廢墟中的擁抱等影像概念接連出現，整體風格被形容宛如科幻電影預告，成功展現音樂與科技跨界結合的可能性。最終共有 249 支作品投稿，不少創作圍繞「為你做不可能的事」發想，在崩塌的數位世界中重建愛與記憶。

這次行動不只是技術嘗試，更展現吳克群選擇與 AI 並肩探索、而非抗拒的創作態度，也為華語音樂帶來新的敘事想像。在新年的起點，〈地球上最後一首情歌〉以末日宇宙對撞私密情感，成為年輕世代眼中的「智性浪漫」，提醒著在科技飛馳的時代裡，愛依然值得被相信。

