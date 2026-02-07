吳卓源小三往事又被挖！前公司發聲切割 疑暗酸：不再讓公園那件事影響我們

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

歌手吳卓源在2024年4月間，遭爆與有女友的朱軒洋在公園擁吻，因此背上「小三」罵名。如今事隔近2年，吳卓源仍深陷醜聞，近期傳出她與前公司華風數位合約到期，前公司直接透過社群發聲，證實雙方已結束合作。

歌手吳卓源遭前公司發聲明切割。（圖／翻攝自吳卓源IG）

吳卓源因透過合作電影，與朱軒洋漸漸擦出愛的火花，最終在2024年4月間，趁朱軒洋女友Cindy前往南韓工作時，與朱男在公園擁吻，知三當三的離譜行為遭到民眾撻伐。對此，吳卓源當時在事發後曾受訪時表示：「對於無意傷害到的人，我感到非常抱歉。」隨即神隱近一年。

而吳卓源前公司華風數位昨日透過IG上發出聲明，證實雙方已經沒有合作：「我們公司目前與吳卓源之間並無任何合約關係。祝她未來事業發展順利，也祝一切進展順心。」不過在透露未來規劃時，竟直言：「關於接下來的規劃，我們將把重心放回音樂與創作本身，專注把作品做好不再讓公園那件事影響我們的節奏與方向。」疑似暗諷當年公園事件。



