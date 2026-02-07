吳卓源小三風波沒完？前東家切割發聲 重提「公園事件」

吳卓源前年捲入小三爭議。（圖／翻攝自吳卓源IG）





女星吳卓源、朱軒洋因合作電影爆出地下戀，2024年兩人在公園約會被拍，當時朱軒洋與網紅女友仍在交往中，吳卓源因此捲入小三爭議，重創演藝事業，神隱近1年才回歸工作，如今傳出她與前公司華風數位合約到期，前公司更直接透過社群發聲，證實雙方已結束合作。

華風數位在官方IG發聲寫下：「我們公司目前與吳卓源之間並無任何合約關係。祝她未來事業發展順利，也祝一切進展順心。關於接下來的規劃，我們將把重心放回音樂與創作本身，專注把作品做好，不再讓公園那件事影響我們的節奏與方向。」

華風數位在聲明中暗酸當年公園事件。（圖／翻攝自華風數位IG）

不過，華風數位在聲明中刻意暗諷當年吳卓源與朱軒洋的「公園幽會」事件，隨即引發外界揣測，雙方關係恐早已不歡而散。事實上，吳卓源先前回歸時曾坦言，一度萌生退出演藝圈的念頭，甚至自嘲「以後公園、河濱公園都不要再去」。如今舊事再度被翻出，也讓當年的風波再度浮上檯面。



