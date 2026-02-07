吳卓源昔「公園交纏」爆當小三！前東家突切割再酸1句

娛樂中心／綜合報導

受封「鄉民老婆」歌手吳卓源，2024年被拍到與男星朱軒洋在公園「坐腿摟抱」，男方當時還有交往5年網紅女友Cindy，令她背上小三罵名、重創形象，演藝事業停擺近1年回歸，至今仍未恢復全盛時期的人氣。沒想到近期傳出，吳卓源與華風數位合約到期，前東家還意有所指表示「不再讓公園那件事影響我們」，被猜測雙方是否不歡而散。

據悉，吳卓源去年初發行專輯，出席活動時曾談及小三風波，「我感到非常抱歉，對於我無意傷害到的人感到抱歉」，坦言事發當下不知所措、有想過退出演藝圈，加上當時網路輿論過大，她選擇不使用社群、下線沉澱自己，透過音樂尋找出口，也尋求心理諮商師的協助。至於與朱軒洋互動，她則淡淡表示，「細節就留在過去，討論沒有太大意義，對往後想要走的路，沒有太大幫助，我覺得讓它過去，不然我卡在這邊，快活不下去」。

廣告 廣告

吳卓源昔「公園交纏」小三黑歷史被挖！前東家突切割再酸1句：不再影響我們

吳卓源爆出小三風波，重創形象。（圖／翻攝、「juliawu9」IG）

時隔1年多，華風數位日前在官方IG發聲，證實與吳卓源已無合作，「我們公司目前與吳卓源之間並無任何合約關係。祝她未來事業發展順利，也祝一切進展順心。」談及公司接下來規劃，華風數位先是表示「我們將把重心放回音樂與創作本身，專注把作品做好」，話鋒一轉突然寫下，「不再讓公園那件事影響我們的節奏與方向」，引發諸多猜測，意外讓吳卓源公園幽會的黑歷史被重提。

吳卓源昔「公園交纏」小三黑歷史被挖！前東家突切割再酸1句：不再影響我們

前東家切割吳卓源。（圖／翻攝「chynahousedigital」IG）

原文出處：吳卓源昔「公園交纏」小三黑歷史被挖！前東家突切割再酸1句：不再影響我們

更多民視新聞報導

「林宅血案」遭砍6刀！林奐均奪金曲獎「陶晶瑩哽咽」片段曝

失言稱「林宅血案」沒那麼恐怖！李千娜道歉「片酬全捐出」

46年前「林宅血案」慘況全還原！7歲雙胞胎慘死地下室

