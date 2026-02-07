吳卓源「公園小三」事件遭前東家掀出切割！聲明：別讓那件事影響我們

娛樂中心綜合報導

有「國民老婆」之稱的女歌手吳卓源近年聲量起伏備受關注。她在2024年曾與男星朱軒洋被拍到在公園親親我我，然而當時男方仍與網紅Cindy交往5年並同居，讓她人氣暴跌，形象與事業發展受到不小衝擊。隨著時間推移，這段往事再度被翻出，近期她與公司之間合約動向再度掀熱議。

外界傳出吳卓源與前東家華風數位合約期滿後未再續約，對此，華風數位日前透過官方社群平台證實，雙方目前已無任何合約關係，並祝福她未來發展順利。聲明中提到，未來公司將把重心放回音樂與創作本身，專注於作品品質，「不再讓公園那件事影響我們的節奏與方向」。

吳卓源前公司華風數位發聲明已與她無合約關係。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這番話一出，立刻引發網友聯想，認為所指正是2年前鬧得沸沸揚揚的「公園風波」。由於聲明中特別點名該事件，也被外界解讀為與過去劃清界線。部分網友質疑為何在證實解約時仍再次提及舊事。當時，吳卓源在曝光後一度陷入輿論漩渦，演出與商業合作量暴跌，與過往高峰期相比落差不小。



儘管如此，吳卓源近來仍持續更新近況，社群動態停留在2日前，分享生活與工作日常，似乎未對此事做出進一步回應。現在證實吳卓源與前東家的關係正式畫下句點。未來她將以何種方式重新出發、是否能以作品重新贏回市場目光，也成為外界關注的焦點。

