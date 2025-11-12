吳君如名導伴侶撞樹車禍 閃浪浪肇事網讚「護生有愛」
香港名導陳可辛11日中午在深水灣香島道發生車禍，所幸人無大礙。事發時間約為中午12點04分，他駕駛黑色賓士G級越野車東行時，一隻未拴繩的流浪狗突然衝出馬路。為閃避牠，陳可辛本能急打方向盤，導致車輛失控撞上路邊鐵欄，再衝上人行道，撞斷一棵約兩公尺高的行道樹，車頭右側嚴重毀損，零件散落一地。
所幸陳可辛僅手腕擦傷、受到驚嚇，無大礙，現場也無行人受傷，流浪狗更是機警逃離。事發後，他立即報警並在路邊冷靜通話等待警員到場，女助手協助處理後續。警方封鎖現場調查，吊車隨後將受損車輛拖離。
警方初步排除酒駕與超速，認定為「突發不可抗力」交通意外，將針對該路段安全設計及流浪動物管理進行調查。
消息傳出後，網友紛紛稱讚陳可辛「護生有愛」，直呼「人如其片」，並聯想到他執導的《親愛的》，稱其一貫關懷弱勢。多位合作演員也透露，他私下熱心動保，常捐助收容機構。
不過，交通專家提醒駕駛人「讓速不讓道」，遇突發動物應減速並保持方向穩定，急打方向反而容易釀成翻車；另有居民指出香島道彎道視線盲區多，呼籲政府改善道路設計。
據估，車輛與公共設施損毀恐達數十萬港幣。陳可辛工作室表示導演「身體無礙，感謝外界關心」，強調新片《醬園弄·懸案》宣傳行程不受影響。陳可辛則透過聲明表示：「慶幸沒人受傷，小狗也平安，以後會更注意安全駕駛。」
此事也引發社會對流浪動物議題的討論，輿論呼籲加強管理與防護措施，提醒飼主勿棄養，避免悲劇重演。
