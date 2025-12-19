吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。
吳君如曾在《康熙來了》自爆，當時因為男性朋友之中只有古天樂單身，於是經常想要介紹女孩子給他，其中就包括陳妍希。有一年陳妍希過生日，吳君如刻意把古天樂叫出來「想送給她」，怎料古天樂因為害羞，只能不停喝酒壯膽，最後醉到根本無法交流，自然也沒有後續發展。
其實古天樂私下就常被爆料，在日常生活中是個「社恐」的人；陳妍希雖性格開朗，但在感情上較被動，當年也就沒有進一步發展。如今兩人已各自展開人生篇章：陳妍希2016年與陳曉結婚，2025年離婚後憑《狙擊蝴蝶》翻紅；古天樂專注電影與公益，感情生活仍低調。這段充滿喜感的烏龍往事，成為娛樂圈經典的媒人翻車案例，即使多年後仍讓人忍俊不禁。
延伸閱讀
42歲陳妍希《狙擊蝴蝶》爆紅！談姐弟戀「充滿妹感」超吸粉，梨渦甜笑秒回沈佳宜
其他人也在看
陳妍希因「狙擊蝴蝶」翻紅 離婚陳曉原因再被掀出…
台灣女星陳妍希搭檔「鮮肉」周柯宇，在「狙擊蝴蝶」中大談姐弟戀，沒想到口碑逆襲、熱度破表，讓她重回事業高峰。現實生活中，陳...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
陳妍希、陳曉9年婚變！業內人士揭「離婚內幕」再登熱搜
台灣女星陳妍希與中國演員陳曉今年2月宣布離婚，結束了9年婚姻，不過2人分開原因仍受外界討論，時隔10個月，近日2人「業內爆料離婚主因」又衝上微博熱搜，再度成為話題，起因是有中國綜藝節目大談兩人婚變內幕，內容提及脾氣、相處模式等說法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
陳曉、陳妍希離婚10個月被挖分手真實原因 一個脾氣差、一個玩很嗨！2關鍵點撐不下去
陳妍希與陳曉今年2月宣布離婚，經過10個月，兩人分手原因仍受到外界討論。中國媒體人在網路節目《彭友局》上討論此事，提到其中一人以「脾氣差」出名，根據談話中的內容推測，被指「脾氣非常倔」的是陳曉，而陳妍希也拿他沒辦法。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
暌違10年！蕭亞軒再登跨年舞台 31日「這裡現身」全網暴動
蕭亞軒（Elva）於2015年底參與台北跨年晚會後，已很久沒有在跨年舞台上演出，由於她這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，雖近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但大型公開演出至今仍空白；Elva今（19日）無預警傳來好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓大批歌迷感動又期待。鏡報 ・ 1 天前 ・ 27
姐弟戀甜到犯規！《狙擊蝴蝶》陳妍希回春美成少女、穿搭心機全公開
而最大亮點之一，絕對是陳妍希在劇中與小她 19 歲的周柯宇大談姐弟戀，糖分超標不說，陳妍希的狀態更是回春到讓人懷疑時光是不是對她特別溫柔。陳妍希飾演的女強人岑矜，氣場在線、眼神有光，卻又自帶少女感，完全顛覆「姊姊角色一定成熟嚴肅」的刻板印象。除了保養得宜，真...styletc ・ 1 天前 ・ 1
跟陳妍希大談姐弟戀！23歲男星爆紅 坎坷身世曝光
跟陳妍希大談姐弟戀！23歲男星爆紅 坎坷身世曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
北車、中山爆恐怖攻擊！騎士等紅燈「突被捅一刀」外套全染紅
社會中心／周希雯報導台北今（19日）1天連傳2次攻擊事件！台北車站M7出口下午約5時30分，才驚傳有男子戴著防毒面具、扔擲煙霧彈後逃逸；沒想到鄰近的中山站不久也驚傳，1名黑衣男子持長刀隨機攻擊4、5名路人並丟煙霧彈。不少目擊者驚恐發出現場畫面，該男子衝向停等紅綠燈的機車騎士、隨即往對方身上狠捅一刀，騎士外套瞬間被大片鮮血染紅。如今傳出，兩地嫌犯疑似為同一人。民視 ・ 1 天前 ・ 13
陳妍希、陳曉離婚早有跡象？業內人士揭離婚導火線
陳妍希、陳曉離婚早有跡象？業內人士揭離婚導火線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林心如坐副駕滑手機！霍建華開車「黑臉1句話」讓她從此不敢：連訊息都不回
林心如近日在節目《再見愛人5》中，分享了與霍建華相處時的一段小插曲。她說過去與老公一起出門時，多半都由對方負責開車，自己則習慣低頭回訊息或處理工作。有一次兩人情緒都不太好，霍建華在開車時直接表達不滿，對她說：「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
拒絕複製《想見你》套路！《如果我不曾見過太陽》大膽挑戰悲劇題材，製作人麻怡婷：是它救贖了我
影集《如果我不曾見過太陽》，由《想見你》主創團隊再次攜手打造，氛圍、基調卻截然不同，他們選擇挑戰觀眾胃口，用一齣充滿晦暗的悲劇，開創台劇多元可能。今周刊 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
躲倉庫與死神擦身！誠品員工淚憶「台北隨機大逃殺」：大家都很勇敢
年僅27歲的張文19日在台北車站、中山商圈和誠品南西店等地犯下社會難容的隨機殺人案，隨後便從百貨高處墜樓身亡，共釀4死11傷。如今，一名在誠品南西店的員工回憶事發經過，當時她正在樓梯間補貨，接到店長電話要她好好躲著；最後警察協助相救，這才讓她卸下心防，崩潰大哭，也讓網友紛紛安慰她「人平安就好」！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 13
2025年快過完！她才知「12月底多1天假」 一票人看傻：很早就公告了
2025年即將到尾聲，12月25日行憲紀念日是今年最後一個國定假日，當天也是聖誕節，不少人已經計畫好放假行程。但有家長近日才驚覺12月25日當天放假，感嘆「爸媽們辛苦了！」文章曝光掀起討論，眾人表示，「政府很早就公告了耶！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
北車、中山砍人平板有預謀計劃！張文「死前遺言曝光」殘暴脫口1句
社會中心／巫旻璇報導北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨周邊，昨（19）日晚間發生震撼社會的重大暴力事件。27歲男子張文在多個地點投擲煙霧彈、縱火，並持長刀對路人展開無差別攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。警方圍捕過程中，張文最終墜樓身亡，事件引發全台高度關注與民眾恐慌。警方進一步查出，張文並非臨時起意，而是自當天下午接近4時起，就陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案歷程長達3個多小時，而他生前高喊的「一句話」，也成了外界關注的最後遺言。民視 ・ 9 小時前 ・ 3
陳意涵被搜身自虧小胸 鍾欣凌跳舞操到虛脫
電影《陽光女子合唱團》中，鍾欣凌擔任「舞蹈擔當」，為了這個角色，她辛苦直呼：「簡直透支了2025年到2026年的運動量。」Yahoo娛樂訊息 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
蕭薔認已結良緣 「最好的給了他」
迎接馬年，「台灣第一美女」蕭薔的珍世美學慈善年曆也邁向30年，捐助過許多弱勢單位與慈善團體的她，日前聽到許多人分享大S生前善舉幫助了很多人，同樣熱心公益的蕭薔表示：「非常令人感動，我和大S雖然不熟，但是以前每次見面她都非常的客氣有禮貌，是個暖心的女子。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40
不想死後為錢吵架！張柏芝遺囑早寫好 網讚人間清醒
45歲女星張柏芝近日在節目中罕見鬆口，早已完成遺囑與身後安排，只為避免未來家人因財產問題起爭執，坦然態度引發外界熱議，也讓不少網友重新思考「提前規劃」的意義。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 75
正妹大胃王被騙光所有存款！窮到只能吃廚餘果腹
生活中心／綜合報導擁有超過68萬粉絲的大胃王YouTuber「路路LuLu」，憑藉嬌小身形卻能吞下驚人份量的食物走紅，她曾經最多可以吃下7公斤的食物。不過近來她不只坦言長期大胃王挑戰已對身體造成嚴重職業傷害，也罕見公開學生時期曾被詐騙、窮到撿廚餘果腹的過往，反差人生曝光後引發熱烈討論。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 7
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3