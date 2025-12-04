吳君如、陳可辛19歲女兒驚豔巴黎名媛舞會！一襲藍色高訂禮服美到外媒狂讚

（圖／翻攝自小紅書）

今年巴黎名媛舞會(Le Bal des Débutantes)的大合照一曝光，19歲的陳是知立刻成為華人圈熱議焦點！

當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。

其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只選出大約二十位16至22歲女孩，由創辦人以手寫信邀請。參與者多半是皇室後代、名門之家或影視時尚界的新生代，因此受邀本身就是象徵著家庭文化底蘊、教育養成與個人氣質的綜合認可；今年的舞會聚集多位歐洲公主、貴族後裔與名流千金，而陳是知成為其中最受華人關注的亮點。

她在國際舞台上的從容，也和成長環境有關，陳是知來自影視家庭，爸爸是泰裔華人導演兼製片人陳可辛，媽媽是演員與製片人吳君如，外祖父母早年也活躍於香港電影與娛樂界，讓她從小就在充滿創作氛圍的環境裡長大。完成戲劇、媒體研究與心理學的課程後，她目前在南加州大學繼續研讀舞台與銀幕表演，期待未來能以專業訓練走上電影表演的路。

大合照中，她坐在名媛隊伍的前排，面對來自各國的貴族與名門女孩，她保持自然微笑與優雅姿態，不只是華人視線的亮點，也是今年舞會中最獨特的一抹色彩！這次亮相不僅象徵她踏入國際社交圈的重要一步，也讓更多人看見新一代亞洲女孩在全球舞台上的自信與力量。

