吳君如19歲女兒出席「國際頂級千金聚會」！甜笑公主美照曝光 顏值高還是學霸

今年的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）於11月29日週六在香格里拉酒店盛大舉行，被譽為「世界十大奢華晚會」之一。此次舞會僅邀請大約20位年齡介於16至22歲的千金出席，名單涵蓋皇室、歐洲貴族及名流家族後代，每位受邀者都必須由創辦人Ophélie Renouard親自寄出手寫邀請函，可說是一位難求！

Le Bal des Débutantes每年僅邀請約20位千金名媛參加。

在眾多國際名門千金中，來自香港與泰國影視家庭的陳是知（Jillian King Chan）格外引人注目。現年19歲的她，當天身穿一襲藍色禮服登場，裙擺在大理石地面上自然鋪展，藍色緞面在金色宮廷背景下格外亮眼，加上層次珠寶項鍊點綴，整體造型沉穩高級，猶如公主一般，相當引人注目。

陳是知今年才19歲，已打進國際名媛圈子。（圖片來源：IG jilliankchan）

陳是知的從容氣質也受到外界關注。她自小成長於影視世家，父親是導演兼製片人陳可辛，母親為演員與製片人吳君如，外祖父母亦活躍於香港電影圈。自幼浸淫在創作氛圍裡，她完成戲劇、媒體研究及心理學課程後，目前在南加州大學研讀舞台與銀幕表演，希望以專業訓練進軍電影圈。

舞會大合照中，陳是知坐在前排，面對來自全球各國的皇室及名門千金，仍能保持自然微笑與優雅姿態，展現自信氣場。她的亮相不僅成為華人圈討論焦點，也象徵踏入國際社交圈的重要一步，讓更多人看見新一代亞洲女孩在全球舞台上的風采。

陳是知笑容甜美俏麗。（圖片來源：IG lebal.paris）

值得一提的是，這次舞會同樣吸引其他星二代及名門後代參與，包括電動車品牌比亞迪創辦人王傳福的女兒Alice Wang，以及韓裔美籍Sarah Bae等，舞會不僅是奢華的時尚盛宴，也長期以慈善為核心，讓活動增添社會意義。

