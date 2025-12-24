吳品潔被禾浩辰求婚成功！前男友毛弟發聲「是很好的女孩」 大方獻祝福

記者趙浩雲／台北報導

男星禾浩辰宣布向女友吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自臉書）

男星禾浩辰2023年8月認愛女友吳品潔，兩人交往2年多低調卻甜蜜，只有在重要節日偶爾放閃，今（24）日禾浩辰在平安夜發文宣布求婚成功「She said yes」，而吳品潔曾與邱宇辰（毛弟）有過一段情，兩人2020年傳出分手，邱宇辰也透過經紀人獻上祝福。

禾浩辰在2023年8月公開認愛吳品潔，兩人交往至今已超過兩年，感情穩定低調。此次求婚畫面曝光後，也讓不少粉絲直呼又驚又喜，紛紛獻上祝福。禾浩辰也透過經紀人回應：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」

吳品潔曾與毛弟有過一段情。（圖／翻攝自臉書）

對此，邱宇辰透過經紀人也回應《三立新聞網》記者，也替吳品潔獻上祝福：「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心。」

