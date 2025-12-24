吳品潔被禾浩辰求婚成功 前男友邱宇辰：她是很好的女生

本刊2019年曾直擊毛弟帶著當時的女友吳品潔與家人聚餐。

禾浩辰在聖誕前夕投下喜訊，無預警宣布求婚成功，曬出下跪與吳品潔牽手的甜蜜同框照。對於昔日女友迎來好消息，吳品潔的前男友邱宇辰（毛弟）也透過經紀人大方獻上祝福，「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的很替她開心也很感動，真心祝福他們幸福開心。」

回顧2019年，本刊拍過毛弟和媽媽、哥哥王子及吳品潔聚餐，之後女方還一起回到了毛弟家，顯然獲邱媽媽認可的吳品潔，已穩坐正牌女友位子。 只是吳品潔、毛弟在2020年傳出分手。如今她與禾浩辰修成正果，過去的戀情也正式翻篇。兩人自2023年8月大方認愛後一直備受外界關注，當時因被捕捉到頻繁出入同棟住處而爆出戀情，禾浩辰也立即透過經紀人認愛，並表示「發展中，給我們一點空間。」 巧的是，禾浩辰、吳品潔與邱宇辰、吳映潔（鬼鬼）都曾演出2018年的台劇《你有念大學嗎？》，禾浩辰那時和鬼鬼在一起，吳品潔則和毛弟交往，但都以「好朋友」互稱，沒認過愛。

