吳品潔「SAID YES」情定禾浩辰 前男友邱宇辰送祝福：看到她幸福很感動

演藝圈再傳喜訊！男星禾浩辰2023年8月認愛女星吳品潔，公開交往兩年，24 日他在社群平台公開求婚成功的消息，並曬出「SHE SAID YES」的合照，甜蜜氛圍感染大批粉絲與圈內好友，紛紛留言祝賀。值得一提的是，吳品潔的前男友邱宇辰（毛弟）也透過經紀人表達祝福，展現大方態度。

男星禾浩辰向吳品潔求婚成功。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

從求婚照片可見，禾浩辰身穿黑衣黑褲單膝跪地，吳品潔則穿著休閒的白色上衣手捧花束，兩人牽手深情對望，現場氛圍幸福洋溢。

禾浩辰（左二）、邱宇辰（右二）、吳品潔（右一）三人曾一同演出台劇《你有念大學嗎？》（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

兩人戀情在2023年8月因被媒體拍到頻繁出入同棟住處而曝光，禾浩辰隨即透過經紀人認愛，霸氣喊話「發展中，給我們一點空間」，展現對女方的保護。

事實上，吳品潔曾在2019年公開與邱宇辰（毛弟）的戀情，但隔年便傳出分手消息。如今她與禾浩辰攜手邁入人生新階段，據《ETtoday星光雲》報導，邱宇辰也透過經紀人回應：「她是一個很好的女生，看到她找到幸福，真的替她開心也很感動，真心祝福他們。」

