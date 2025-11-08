吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。
中央社記者王騰毅攝 114年11月8日
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。吳嘉昭今天在運動會現場接受媒體聯訪，他表示，第4季進入石化業傳統淡季，台塑四寶的表現難有太大起色。台塑、南亞、台化、台塑化昨天剛公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望後勢，吳嘉昭認為「明年應該會比今年好」，畢竟今年碰到對等關稅、匯率等重大變數，是相當挑戰的一年。不過吳嘉昭坦承，中國石化產能大量擴建，落後產能收掉的幅度有限，供給增加，而需求面還沒有上升，供需不平衡的情況待解，可能還要辛苦一下，真正迎接復甦要等到2027年。台塑企業今天舉行運動大會，距離上屆時隔7年。台塑企業原本每2年舉辦運動會，是凝聚員工向心力的重要活動，2020年因碰上COVID-19疫情停辦至今。今年8月中，王文淵宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任行政中心總裁，王文淵則續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。今天運動會，吳嘉昭首度以總裁身分主持，王文淵也到場，兩人難得公開同框。中央社財經 ・ 10 小時前
台塑運動會 王文淵吳嘉昭一同出席（3） (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（左1）、集團總裁吳嘉昭（左2）一同出席逛現場園遊會攤位，品嚐冰淇淋等美食。中央社 ・ 9 小時前
台塑運動會登場 王文淵吳嘉昭逛園遊會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑企業管理中心主任委員王文淵（前左3）、集團總裁吳嘉昭（前左2）一同逛現場園遊會。中央社 ・ 9 小時前
《塑膠股》接棒後首場運動會！吳嘉昭：台塑集團拚變局中穩健突圍
【時報記者王逸芯台北報導】台塑(1301)集團今舉行年度運動會，甫於今年接棒行政中心總裁的吳嘉昭首次以「總裁」身分致詞。他表示，受新冠疫情影響，運動會停辦7年，直至今年才恢復舉行；期間國際政經局勢快速且劇烈變化，大陸內需疲弱、各產業過剩產能外溢，另今年4月前美國總統川普宣布實施對等關稅，對全球經濟再添衝擊，使多數產業面臨嚴峻挑戰。 吳嘉昭指出，為因應外部環境與確保長期競爭力，「轉型」已是迫在眉睫的關鍵策略。台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人與管理中心四位常務委員的領導下，已奠定堅實管理基礎，並持續尋求轉型突破、拓展新興產業與海外據點。特別是在王文淵主任委員擔任總裁期間，積極導入AI、推動數位轉型，並推進節能減碳、循環經濟與研發動能，為企業邁向智慧經營與永續發展奠基。 展望後續方向，吳嘉昭說，台塑企業將在「加速轉型」與「強化經營」兩大主軸上同時發力，延續創辦人「止於至善」精神，展現「革新銳變、致力卓越」的決心，在競爭中突圍、於變局中穩健前進。 在轉型面，企業將加速推動「產品、事業、低碳、能源、數位」五大轉型，結合產業新趨勢引進新技術、鼓勵新創，把資源投入最有效的領域，提升整體創造力與競時報資訊 ・ 10 小時前
