吳嘉昭首度以總裁身分主持台塑企業運動大會 (圖)

今彩539第114270期開獎
（中央社台北7日電）今彩539第114270期開獎，中獎號碼37、27、30、22、32。3星彩中獎號碼706，4星彩中獎號碼2845。中央社 ・ 1 天前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 12 小時前
管碧玲接見駐聯合國常任代表 強化印太區域合作共同守護海洋民主價值
海洋委員會主任委員管碧玲昨（7日）於高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟三國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對台灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。管碧玲表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結。她並感謝三位大使長期在國際為台灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持台灣的國際參與與區域和平，聯袂來訪充分展現理念相近國家對台灣的友誼與支持。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
中央社獲台灣醫療報導獎平面類佳作（2） (圖)
中央通訊社採訪團隊以報導作品「重返出診的年代 —長照醫療送到家」榮獲114年台灣醫療報導獎平面類佳作，中央社記者沈佩瑤（圖）8日代表出席頒獎典禮領獎。中央社 ・ 6 小時前
展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五自由時報 ・ 9 小時前
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 15 小時前
斯國醫療苦境 弱勢農民無力治白內障
慈濟在斯里蘭卡農村「賓吉利亞」(Bingiriya)舉辦義診，竟找出四百多位白內障患者，由於經濟低下，他們有病不治。慈濟已經進一步、分階段、分批，為他們進行白內障手術，第一批手術手61人。白內障病...大愛電視 ・ 15 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 11 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 7 小時前
台塑四寶10月營收同步衰退 (圖)
台塑企業內湖總部大樓。中央社 ・ 1 天前
讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送自由時報 ・ 12 小時前
台塑企業時隔7年再度舉行運動會 (圖)
疫情影響，台塑企業時隔7年後8日再度舉行運動會。中央社 ・ 11 小時前
在高雄推3大護國產業 林岱樺喊要讓人民賺得到錢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（8）日公布「3大護國產業」市政藍圖，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」，讓高雄從傳產重鎮邁向守護台灣安全與繁榮的戰略基地；林岱樺表示，她將以高雄為核心推動矽光子、無人機與冷能經濟等新興產業鏈，讓傳產升級、青年返鄉，高雄成為護國產業的核心基地。 林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除...匯流新聞網 ・ 10 小時前
防堵非洲豬瘟的關鍵！黃智賢致敬「他」：救起懸崖邊的台灣豬
台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，在各界努力下，疫情初步守住。媒體人黃智賢特別致敬農業部獸醫所副研究員黃有良，她說，倘若沒有黃主動建議台中市府加驗非洲豬瘟，疫情恐怕會大擴散，「只因他不怕事，台灣人心愛的台灣豬，才能在懸崖邊被救」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 10 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 4 小時前