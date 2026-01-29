吳奇隆曝「致命弱點」做高強度鍛鍊！新髮型曝光…網笑瘋

娛樂中心／張予柔報導



「小虎隊」成員吳奇隆近年專注中國發展事業，逐步跨足戲劇演出，展現多面才華，感情生活也備受關注。他與劉詩詩因合作戲劇結緣，婚後育有一子，家庭生活低調而幸福。近日他在微博曝光了一段自己進行高強度運動的健身影片，再度引起網友熱烈討論。





55歲吳奇隆挑戰高強度Tabata，全程幾乎不休息，網友紛紛表示佩服。（圖／翻攝自微博）

現年55歲的吳奇隆展現驚人凍齡外貌，幾乎難以看出真實年紀。他曾也大方坦言，隨著年紀增長，身體代謝與耐力逐漸下降，因此需要更積極的訓練維持體能。此次健身內容主要以燃脂運動Tabata為主，他還與中國奧運金牌運動員邢傲偉同框拍攝，全程高強度訓練幾乎沒有休息時間，強大毅力讓不少網友佩服，直說「55歲的體力比我還好！」。

吳奇隆健身時還搞笑戴黑人捲捲頭，網友笑稱「拖把頭甩起來更帶勁」。（圖／翻攝自微博）

除了運動強度引人關注，吳奇隆在影片中還搞笑嘗試了黑人捲捲頭造型，運動結束雖略顯喘，但仍不忘提醒粉絲每日應完成四組訓練，並鼓勵大家持續鎖定他的影片。網友除了關注他令人稱羨的體力，也對他的髮型展開熱烈討論，「你這拖把頭哪弄的」、「這是哪國造型，挺酷的」、「拖把頭甩起來更帶勁」留言充滿趣味與讚美。

吳奇隆（左）與老婆劉詩詩（右）婚姻關係不時掀起網友討論。（圖／翻攝自微博）

原文出處：55歲吳奇隆曝「致命弱點」做高強度鍛鍊！新髮型曝光…網笑：造型來搞笑的？

