吳奇隆獲輔大傑出校友獎！ 校長曝當年求學往事

55歲男星吳奇隆日前低調返台，昨日現身母校輔仁大學，獲頒114學年度傑出校友獎。當天由輔大校長藍易振親自頒授獎座，現場氣氛溫馨。吳奇隆以一頭金髮造型亮相，身穿黑色帽T，氣色紅潤，狀態維持良好。

校長藍易振隨後在Threads社群平台分享多張合照，並發文表示，當他親手頒發這座象徵至高榮譽的獎座時，看見的不僅是螢光幕前的巨星風采，更是一位謙遜知恩的輔大人。藍易振轉述體育系師長們的回憶，指出吳奇隆當年就讀期間，雖然已是紅遍亞洲的小虎隊成員，但在校園裡從不擺明星架子。

根據師長描述，吳奇隆不僅勤學向上、成績優異，上課時更是專注投入，與同學相處自然融洽。這種零架子的態度，在當時已是偶像巨星的他身上顯得格外難能可貴，留下深刻好印象。

同樣出身跆拳道選手背景的藍易振坦言，自己與吳奇隆有著特別的共鳴。他提到，吳奇隆出道前曾是跆拳道與柔道的全國雙料冠軍，1993年考入輔大體育系，還與弟弟成為同班同學。藍校長深知運動員必須承受長時間訓練與高度自律的磨練，而正是這份吃苦當吃補的精神，成為吳奇隆日後在競爭激烈的演藝圈持續前進的重要力量。

藍易振特別指出，吳奇隆早期家中經商失敗、欠下巨債，但他憑藉運動員的堅韌毅力，在演藝圈不斷突破自我，從偶像歌手成功轉型為實力派演員，在《步步驚心》等作品中展現卓越成就。

吳奇隆在領獎之餘也展現感性一面，親筆寫下卡片送給母校，感性告白表示珍惜在輔大的每一天，所有美好的記憶都在這裡，並留下親筆簽名。

校長強調，吳奇隆在演藝事業上的亮眼成就，以及多年來建立的正面形象，正是輔仁大學追求真、善、美、聖全人教育理念的最佳寫照。此次頒發傑出校友獎，除了表彰其專業成就，更期盼他的生命故事能激勵更多學弟妹珍惜在校時光，勇敢追夢、持續精進。

照片曝光後立即引發網友熱烈討論。不少粉絲留言表示，這才是從小到大追的偶像，狀態維持得太好了。也有人驚訝發現四爺是輔大校友，更有粉絲讚賞運動員出身的韌性果然不一樣，稱他為演藝圈長青樹當之無愧。

