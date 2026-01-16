吳奇隆獲頒傑出校友回輔大領獎 校長揭他「紅遍亞洲真正原因」

55歲男星吳奇隆日前低調返台，昨（15）日現身母校輔仁大學，接受由校長藍易振親自頒發的「114學年度傑出校友獎」。這座象徵至高榮譽的獎項，不僅肯定了他在演藝事業的巔峰成就，更表彰他多年來謙遜知恩的優質榜樣。

校長藍易振事後在社群平台感性分享合照，並揭露吳奇隆學生時期的真面目。根據體育系師長的觀察，當年的吳奇隆雖然已是紅遍全亞洲的「小虎隊」成員，但在校園中卻完全沒有明星包袱：「他在校園裡完全沒有架子，不僅成績優異、勤學，上課時更是專注認真，總是能和同學們打成一片。」

藍校長認為，這份謙遜的特質，正是他能從亞洲偶像轉型為實力派演員，並在競爭激烈的好萊塢與華語影壇長青不倒的關鍵。

有趣的是，藍易振校長同樣曾身為跆拳道選手，看著同樣體育背景出身的吳奇隆，內心特別有共鳴。他指出，運動員時期那種「吃苦當吃補」的艱辛磨練，造就了吳奇隆堅韌的毅力：「正是這份堅韌，引領他在演藝圈中不斷突破自我，從偶像歌手蛻變為實力派演員，完美詮釋了輔大真、善、美、聖的校訓。」

頒獎典禮上，吳奇隆雖貴為巨星，但面對師長與學弟妹依然展現高度親和力。藍校長表示，頒發這座獎項除了表彰成就，更希望吳奇隆的成長故事能激勵全校學生，無論身處什麼環境，都要珍惜當下並勇敢追夢。

