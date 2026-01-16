吳奇隆獲頒輔仁大學傑出校友 師長爆料他求學期間真面目：謙遜有禮

【緯來新聞網】55歲藝人吳奇隆15日重返天主教輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友」殊榮。頒獎典禮於校內于斌樓舉行，由輔仁大學在台復校第11任校長藍易振教授親自頒獎，表揚吳奇隆在演藝事業上的長期成就與正面形象。

吳奇隆獲頒輔仁大學傑出校友。（圖／翻攝Threads）

吳奇隆的運動背景深厚，小學時便被柔道隊老師相中加入校隊，開始接受專業訓練；國中期間，連續3年奪下全省中等學校運動會跆拳道冠軍，並多次赴新加坡、泰國參加柔道與跆拳道邀請賽。1986年，他憑藉比賽成績保送進入台中體育專科學校（現台灣體育運動大學），入選亞運會儲備選手；專科畢業後，於1993年以跆拳道專長考入輔仁大學體育系。



藍易振校長在社群平台發文指出，頒獎當下看見的不只是螢光幕前的明星光環，更是一位謙遜、知恩的輔大人。他也轉述體育系師長的回憶，提到吳奇隆即便當年已是紅遍亞洲的偶像，在校園中仍然勤學認真、成績優異，與同學相處融洽、毫無架子。身為同樣有跆拳道背景的校長，藍易振也表示，對吳奇隆從運動員一路走到演藝圈的歷程格外有共鳴。



吳奇隆則在活動後寫下心情感言：「珍惜在輔大的每一天，所有美好的記憶都在這裡。」簡短一句話，道出他對母校的深厚情感，也為這場溫馨的頒獎典禮畫下句點。

