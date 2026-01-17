吳奇隆現身輔大領傑出校友獎：美好記憶都在這 被曝「紅遍亞洲」在校沒架子

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

最帥「四爺」吳奇隆現身台灣！周四（15日）前往輔仁大學領取象徵至高榮譽的「傑出校友獎座」，吳奇隆滿懷感謝地說「所有美好的記憶都在這裡」，也鼓勵學弟妹們要好好珍惜在輔大的每一天。

吳奇隆周四前往輔仁大學領取象徵至高榮譽的「傑出校友獎座」。（圖／輔仁大學官網）

現年55歲的吳奇隆在出道前，就以優異的體育天賦多次榮獲跆拳道與柔道全國雙料冠軍。1988年，他與蘇有朋、陳志朋組成偶像團體「小虎隊」出道，火速紅遍亞洲，成為家喻戶曉的青春偶像。但在鎂光燈背後，吳奇隆並未放棄對學業的追求，輔大指出，即便因長期訓練導致習慣性脫臼，吳奇隆仍展現驚人毅力，靠著「腳」上的功夫，包括跑百米、跳遠、踢足球等項目，於1993年考上輔大體育學系，與弟弟吳奇霖成為同班同學，成為佳話。

廣告 廣告

校方透露，吳奇隆在國中時，就因中生意失敗欠下數千萬元，全家被迫不斷搬家躲債。動盪的生活讓他更加珍惜得來不易的學習機會。在輔大求學期間，他認真修課，校園內的「積健樓」承載了他最多的回憶。據傳當時常有粉絲守候在附近，只為一睹偶像風采。畢業後，為了償還家中債務，吳奇隆化身「拚命三郎」瘋狂接戲，從偶像歌手轉型為實力派演員，更憑藉著《步步驚心》中深情沉穩的「四爺」一角，再次攀上事業高峰。

吳奇隆滿懷感謝地說「所有美好的記憶都在這裡」，鼓勵學弟妹們要好好珍惜在輔大的每一天。（圖／輔仁大學官網）

校長藍易振指出，吳奇隆不僅是螢光幕前的巨星，更是謙遜知恩的輔大人。聽體育系的師長們分享，當年吳奇隆已紅遍亞洲，但在校園裡完全沒有架子，不僅勤學、成績優異，上課時更是專注認真，總是能和同學們打成一片。同樣曾身為跆拳道選手的藍易振表示，看著吳奇隆一路走來，內心特別有共鳴，他深知運動員「吃苦當吃補」的艱辛與磨練，相信正是源自運動員時期的堅韌毅力，引領吳奇隆在競爭激烈的演藝圈中始終保持積極進取。

藍易振表示，吳奇隆長期以來的正面形象，完美詮釋了輔仁大學追求真、善、美聖的全人教育理念，授予其傑出校友殊榮，正是為了表彰他在專業領域的非凡成就及貢獻，也期待他的故事能繼續激勵更多人勇敢追夢。

更多FTNN新聞網報導

小虎隊回來了！當年成團內幕曝光 經紀人鬆口合體可能性

BTS高雄開唱帶動房價飆破萬！粉絲出奇招：租房一個月更划算

才爆與洪榮宏婚變！張瀞云心疼80歲母做出「措手不及行為」 痛喊：妳不是負擔

