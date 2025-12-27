吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」

女神楊采妮51歲素顏超凍齡。（圖／翻攝自楊采妮小紅書）





現年51歲的女神楊采妮和吳奇隆因合作《梁祝》交往過，2013年與圈外人邱韶智結婚、育有一對雙胞胎兒子，夫妻倆定居新加坡；近日，她跟隨影后張曼玉腳步開設小紅書平台，曬出家中豪宅一角，素顏模樣超凍齡。

楊采妮與8歲雙胞胎而歡慶聖誕節。（圖／翻攝自楊采妮小紅書）

楊采妮在小紅書分享，聖誕節與狗狗和孩子們的生活日常：「Merry Christmas！每年聖誕樹一出場，孩子、狗狗們都很興奮，從剛開始爸爸要把他們抱起來掛裝飾品，到現在他們已經可以幫忙組裝聖誕樹。這幾年我都把重心放在家裡，每天跟他們在一起都沒有注意到8歲的他們，原來已經長高過我的肩膀！」

楊采妮的一對8歲雙胞胎兒子，在家中忙著佈置聖誕樹裝飾品，照片曝光豪宅內部環境，可見獨立樓梯設計、落地窗、大理石地板，寬敞的客廳還擺放了玩具賽車跑道，孩子們玩得不亦樂乎！楊采妮素顏自拍模樣，依然保有年輕時的女神風采，狀態極佳被讚凍齡在30年前。



