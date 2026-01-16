吳奇隆返校領傑出校友獎！求學往事曝光 校長讚：不斷突破自我

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台灣男星吳奇隆赴中國發展多年，畢業於輔仁大學體育系的他，近日返校獲領傑出校友獎座，並親切和校長藍易振合照。對方透露吳奇隆的求學往事，大讚他當年已是偶像不僅沒架子，更是勤學、成績優異，認為他在演藝事業上的成就與長期的正面形象，完美詮釋輔仁大學追求真、善、美、聖的全人教育理念。

藍易振發文表示，輔大15日迎來一位特別的家人，就是知名藝人、同時也是學校114學年度的傑出校友吳奇隆，透露親手將這座象徵至高榮譽的傑出校友獎座頒發給對方時，自己看見的不僅是螢光幕前的巨星風采，更是一位謙遜知恩的輔大人。聽體育系的師長們分享，當年的吳奇隆雖然已是紅遍亞洲的偶像，但在校園裡卻完全沒有架子，不僅勤學、成績優異，上課時更是專注認真，總是能和同學們打成一片。

廣告 廣告

藍易振直呼，「同樣曾身為跆拳道選手的我，看著他一路走來，內心特別有共鳴」，深知運動員那種吃苦當吃補的艱辛與磨練，相信正是這份源自運動員時期的堅韌毅力，引領他在競爭激烈的演藝圈中始終保持積極進取，從早期的偶像歌手一路蛻變為實力派演員，不斷突破自我。

藍易振說，吳奇隆在演藝事業上的卓越成就與長期以來的正面形象，完美詮釋了輔仁大學追求真、善、美、聖的全人教育理念。頒予這份殊榮，除了表彰他的非凡成就，更期盼他的故事能激勵所有的學弟妹們，珍惜在輔大的每一天，並勇敢追尋屬於自己的夢想。

原始連結







更多華視新聞報導

輔仁大學耶誕演唱會 大咖歌手嗨翻中美堂

輔大百年校慶園遊會 校長領軍路跑、吉祥物吸睛

黃子佼曾獲頒「傑出校友」 世新大學證實：已除名

