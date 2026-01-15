吳奇隆返母校輔大領傑出校友！校長曬合照 揭他求學「私下真面目」

娛樂中心／綜合報導

輔大校長藍易振親手將傑出校友獎座頒發給吳奇隆，提到當年他雖然已是紅遍亞洲的偶像，但在校園裡卻完全沒有架子。（圖／翻攝自藍易振Threads）

55歲男星吳奇隆當年從偶像團體「小虎隊」出道，後憑藉《步步驚心》四爺一角大紅，事業再攀高峰。曾是跆拳道選手的吳奇隆，當年以優異的運動員背景考入輔仁大學體育系。如今更入選輔大2025年「藝能體育類」傑出校友，校長藍易振今（15日）親手將傑出校友獎座頒發給吳奇隆，提到當年他雖然已是紅遍亞洲的偶像，但在校園裡卻完全沒有架子。

曾是跆拳道選手的吳奇隆，當年以優異運動員背景考入輔仁大學體育系，如今更入選2025年「藝能體育類」傑出校友。（圖／翻攝自藍易振Threads）

輔大校長藍易振今在社群曬出與吳奇隆的合照，並寫道，今天（1/15）的于斌樓充滿了驚喜與溫馨，因為我們迎回了一位特別的家人——知名藝人、同時也是本校114學年度的傑出校友吳奇隆。當我親手將這座象徵至高榮譽的傑出校友獎座頒發給奇隆時，我看見的不僅是螢光幕前的巨星風采，更是一位謙遜知恩的輔大人。聽體育系的師長們分享，當年的奇隆雖然已是紅遍亞洲的偶像，但在校園裡卻完全沒有架子，不僅勤學、成績優異，上課時更是專注認真，總是能和同學們打成一片。

校長藍易振接著寫道，同樣曾身為跆拳道選手的我，看著他一路走來，內心特別有共鳴。我深知運動員那種吃苦當吃補的艱辛與磨練。我相信，正是這份源自運動員時期的堅韌毅力，引領他在競爭激烈的演藝圈中始終保持積極進取，從早期的偶像歌手一路蛻變為實力派演員，不斷突破自我。

校長藍易振最後強調，奇隆在演藝事業上的卓越成就與長期以來的正面形象，完美詮釋了輔仁大學追求真、善、美、聖的全人教育理念。今天頒予這份殊榮，除了表彰他的非凡成就，我更期盼他的故事能激勵所有的學弟妹們，珍惜在輔大的每一天，並勇敢追尋屬於自己的夢想。

