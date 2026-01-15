吳奇隆返輔大領傑出校友 校長曬合照曝驚人共通點

男星吳奇隆。（圖／中時資料照）

55歲吳奇隆從偶像團體「小虎隊」出道，憑藉帥氣外型和扎實實力紅遍全亞洲，後來跨足戲劇，演出多部經典作品，人氣持續不衰。今（15）日，他重返母校輔仁大學，領取傑出校友獎。校長也曬出合照，分享不少吳奇隆求學時期的趣事與校園內幕。

輔仁大學校長藍易振同日在Threads發文，分享這段溫馨時刻。他透露，于斌樓迎來了一位特別的輔大校友，並說：「我看見的不僅是螢光幕前的巨星風采，更是一位謙遜知恩的輔大人。」據體育系師長回憶，當年的吳奇隆雖然已是紅遍亞洲的偶像，但在校園裡完全沒有架子，不僅勤奮好學、成績優異，上課時也專注認真，總能與同學打成一片。

同樣曾是跆拳道選手的藍易振表示，看著吳奇隆一路走來，他特別有共鳴。「我深知運動員那種吃苦當吃補的艱辛與磨練。」他認為，正是這段運動員生涯養成的毅力，使吳奇隆即便身處競爭激烈的演藝圈，仍能保持積極進取的態度，不斷突破自我，從偶像歌手成功蛻變為實力派演員。

藍易振也指出，吳奇隆在演藝事業上的卓越成就，以及長期維持的正面形象，完美詮釋了輔仁大學「真、善、美、聖」的教育理念。他表示，頒發這份殊榮不只是肯定吳奇隆的非凡成就，更希望他的故事能激勵所有學弟妹們，珍惜在輔大的每一天，勇敢追尋屬於自己的夢想。

