吳奇隆運動造型太狂！頂「拖把頭」跳到喘 網笑：逐漸抽象

吳奇隆頂著「拖把頭」訓練，造型超吸睛。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

55歲男星吳奇隆近年雖鮮少推出影視新作，但仍活躍於綜藝領域，不僅參與多檔實境節目，近期更主持行腳綜藝《隆行天下》，親自走訪大陸各地風景。私下保養與運動從不鬆懈的他，近日再度曝光一系列高強度健身影片，引發粉絲熱烈討論。

吳奇隆自今年1月起，密集推出「隆行天下健身小課堂」，主打一鏡到底、不剪接的高強度訓練模式，他日前在社群更新影片，開心寫下：「打卡一鏡到底，來！！！動起來！！！」精神滿滿，完全看不出已邁入中年。

影片中最吸睛的，莫過於吳奇隆的搞怪造型，只見他頭戴一頂「捲捲頭」頭套，搭配彩色頭帶，隨著動作上下甩動，視覺效果十足，身穿一件寬鬆灰色渲染感運動T恤，剪裁休閒不貼身，下身則搭配黑色運動長褲，整體造型舒適又方便活動。雖然全程跳到最後略顯氣喘，但吳奇隆呼吸仍算穩定，並未出現上氣不接下氣的狀況，他也坦言自己已步入中年，必須更加自律、加強訓練維持狀態。運動結束後，吳奇隆仍不忘暖心叮嚀粉絲「每天至少做4組」。

不過網友除了關注他的體能狀態，更多人把焦點放在那頂「拖把頭」上，留言笑翻：「老大，你這拖把頭是哪弄來的，為了讓我們跟練也是煞費苦心了」、「老大，你怎麽練著練著逐漸抽象了，我有點不敢跟了，不過這頭套可以怎麽甩都不掉哈哈哈」、「運動還頂著拖把很熱吧， 一起動起來，啾咪」、「等等，老大你這是什麽造型」、「老大，建議你下次把臉塗黑來搭配這個髮型」、「看到這個我笑了，什麼啦」。搞笑造型搭配認真訓練，讓吳奇隆的健身影片多了滿滿娛樂效果，也再次證明凍齡背後，靠的不是運氣，而是累積的自律與堅持。

