吳奇隆、劉詩詩屢傳婚變 摯友揭婚姻現況：就是沒有

吳奇隆與劉詩詩多次傳出婚變的消息。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）





演藝圈閃兵連環爆，男團棒棒堂威廉、小傑以及Energy坤達、書偉都坦承涉案，而台灣男團始祖之一「紅孩兒」的成員張洛君，今（7）日擔任萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展策展人，透露當時團體就是因為當兵才解散，更坦言當時越紅的人越要當，因為一舉一動都會被外界拿放大鏡檢視。

張洛君擔任萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展策展人。（圖／東森娛樂）

張洛君擔任萬海航運慈善基金會「讓愛閃耀」公益畫展策展人。（圖／東森娛樂）

紅孩兒當時紅遍兩岸三地，甚至還被封為「小虎隊二軍」，所有成員皆服完兵役，張洛君直言，「我們是當兵要不然不會解散」，他是陸軍藝工隊，直接當滿2年才退伍，「以前當兵是個榮譽，沒有想過會像現在這樣子，如果我們不用當兵，我相信紅孩兒那時候就是接小虎隊的位置。」

談到小虎隊，張洛君也提到老友吳奇隆雖然有慣性脫臼，但也在當紅之際入伍，他回憶30多年前在有一場演唱會慶功宴，把喝醉的吳奇隆揹回飯店房間，「一丟到床上，我沒有注意他就脫臼了。」結果對方一整天都沒有辦法動。

即便如此，吳奇隆依舊還是去當兵，張洛君也說，「不管是問任何我們這個年代的藝人，就是知道我們就是要當，因為真的有紅到那樣，就是得去當，因為所有人會盯著你。」更直言「吳奇隆都要去當兵了，誰能不去當。」

張洛君至今仍會與當年提拔他們的恩人張小燕聚會，由吳奇隆擔任東道主，邀請大家一起吃飯。不過吳奇隆屢次傳出與劉詩詩婚變的消息，張洛君表示，「我們都知道那不會是真的，因為真的我們都會很快就知道」，更進一步指出，「現在爆料都不用錢，有的話會有蛛絲馬跡，但就是沒有。」



