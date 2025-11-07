吳奇隆、劉詩詩狂被傳婚變！摯友張洛君年初才見面 曝兩人婚姻真實現況

記者趙浩雲／台北報導

藝人張洛君當年從男團紅孩兒出道，是台灣始祖偶像男團之一，近年來多次擔任「萬海慈善讓愛閃耀名人公益創作競標義賣」，並與許蓁蓁擔任策展人，今（7）日出席競標義賣記者會暢聊近況，張洛君談起演藝圈的閃兵風波他侃侃而談，並表示在當年那個年代就連有慣性脫臼的吳奇隆都有當兵了，壓根沒想過有閃兵這種事。

紅孩兒整團都有當兵，他也坦言紅孩兒就是去當兵才解散的，不然很有可能是下一個小虎隊。張洛君他自己是陸軍藝工隊退伍，他看待現在的閃兵風波，他坦言以前的年代就是越紅的人越要當兵，因為會有很多眼睛盯著你，一舉一動都會被放大鏡檢視，以前也沒有「閃兵產業鏈」這種事，很多事情都是公司會交代在當兵前就要做完。

吳奇隆與劉詩詩。（圖／翻攝自新浪微博）

而小虎隊成員、多年老友吳奇隆除了與他同是偶像團體出身，他們更是體專的學長學弟關係，吳奇隆患有右手習慣性脫臼，但仍然有去服兵役。張洛君談到這段往事，回憶30多年前曾經抱喝醉的吳奇隆回飯店休息時，就不小心把他的手撞到脫臼了，他也再次舉例「吳奇隆都要去當兵了，誰能不去當？即便他已經脫臼了，他已經是碰一下就掉下來了，那你怎麼辦？」

當年紅孩兒、小虎隊是由張小燕一手提拔，張洛君分享即便多年過去，子弟兵們仍然會定期與小燕姐聚會，吳奇隆會擔任東道主角色，定期揪大家出來吃飯，年初都還有見過面，但大家都不會帶伴侶來，所以他沒有見過劉詩詩。吳奇隆近年來頻傳與劉詩詩婚變，求證張洛君是否見過跡象，他表示「沒有耶，我們都知道那不會是真的，有的話我們早就知道了。」並接著補充「現在爆料不用錢的，就是沒有（離婚）。」

張洛君說，如果吳奇隆婚姻有異狀他們早就看出來了「爆料又不用錢」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

今年特別感謝潮流藝術家 Bounce 無償授權限定公仔「萬海X棒小兔 Gift of Love」，共有85位名人與藝術家熱情響應，一場以「愛」為名的藝術盛宴，每一位名人與藝術家極具巧思地為公仔妝點，讓藝術成為傳遞溫暖的載體，象徵「把愛悄悄送到你手中」的美好心意。線上競標義賣活動於7日正式開跑，分六個波段進行，由不同創作者接力登場。精采作品需要各界的支持，萬海慈善誠摯邀請媒體朋友們撥冗蒞臨，呼籲社會大眾於萬海慈善官網認購作品，幫助中小型社福單位推展服務。願每一份創作，化作一道道光芒，照亮社會最需要的角。

