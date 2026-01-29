吳奇隆：步入中年...高強度運動狂操體力 新髮型遭虧：拖把頭哪弄的

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星吳奇隆最初是偶像團體出身，後來跨足演戲表現亮眼，至於感情方面則是因戲跟劉詩詩結緣，婚後育有一子。長年在中國發展的吳奇隆，不時就會透過微博分享近況，近日，吳奇隆曝光做高強度運動的健身片，掀起許多粉絲討論。

現年55歲的吳奇隆外貌凍齡，難以看出真實歲數，而他拍片時也大方表示已經步入中年，因此需要加強訓練，甚至還跟奧運金牌邢傲偉同框拍片，大跳燃脂運動Tabata，過程中都未中斷休息，強大毅力讓網友佩服。

令人注意的是，吳奇隆還搞笑換上黑人捲捲頭的髮型，運動完雖然略喘，仍不忘呼籲粉絲一天要做四組，還叮嚀粉絲要鎖定他的影片，網友除了聚焦在吳奇隆的體力外，還討論起他的髮型「你這拖把頭哪弄的」、「這是哪國造型挺酷的」。

吳奇隆頂著一頭捲髮。（圖／翻攝自吳奇隆微博）

